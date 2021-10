Hans Kraay junior smult van PSV'er: 'Dat heb ik nog nooit gezien'

Zondag, 24 oktober 2021 om 11:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:36

Hans Kraay jr. was donderdagavond onder de indruk van het spel van Cody Gakpo, zo vertelde hij zondagmorgen in Goedemorgen Eredivisie. De aanvaller van PSV, die het duel met de Monegasken vroegtijdig moest staken en er ook in de topper tegen Ajax niet bij is zondag, zorgde met een sublieme aanname voor een huzarenstukje voorafgaand aan de gelijkmaker. Marciano Vink is minder lovend over Gakpo en vindt dat de buitenspeler meer variatie moet aanbrengen in zijn spel.

Gakpo ontving tegen AS Monaco na een klein uur spelen een onderschepping van Philipp Max en had aan één aanname op de bovenkant van de voet voldoende om het spel voort te zetten. Het kunststukje leverde zelfs een treffer op, toen hij op aangeven van Carlos Vinícius raak schoot. "Die aanname van Gakpo", smult Kraay jr. van de actie van de PSV'er. "Iemand anders heeft daar twee keer voor nodig, de aanname en de bal meenemen. Ik heb dat bijna nog nooit gezien. Iemand die met zijn rug overal naartoe staat, een bal doodmaakt en in één beweging doortrekt. Meestal heb je dan nog even je buitenkant nodig."

De actie van Cody Gakpo waar Hans Kraay jr. op doelt, voorafgaand aan de 1-1 tegen AS Monaco

Marciano Vink plaatst meteen een kanttekening. "Ik ben een enorme fan van Gakpo, maar ik merk wel dat het de laatste anderhalve maand een Gakpo-show aan het worden is", aldus de analist. "Je hebt aan de linkerkant Max die zestien keer per wedstrijd opkwam, dat doet hij nu nog maar acht keer. Het wordt eentonig met Gakpo, die vaak naar binnen komt en op zoek is naar het schot. Eran Zahavi loopt min of meer met de ziel onder zijn armen. Gakpo moet juist Max gebruiken. De tegenstander focust zich nu te veel op hem, terwijl hij het moet versimpelen voor zichzelf."

Gakpo sprak deze week met Guus Hiddink over zijn ontwikkeling, zo vertelt laatstgenoemde in het voetbalpraatprogramma. "De kwaliteit zoals die aanname, dat heeft hij van nature. Maar daarnaast moet hij zijn spel verbreden, omdat hij daar niet alleen op kan teren. Dan is PSV afhankelijk van een één-tegen-één-duel van Gakpo. Hij is zich daar wel bewust van, maar daar zit ontwikkeling in. Hij komt nu in een volgende fase dat hij dat moet uitbouwen. Hij is heel open en aardig. Hij luistert. Hij zegt ook soms dat hij altijd aan het zoeken is naar het één-tegen-één-duel, wat prima is. Maar je moet ook kijken of je niet soms een medespeler kunt betrekken. Daar gaat hij mee aan de gang."