Zeljko Petrovic loopt helemaal leeg: ‘Er is nul respect in Nederland'

Zondag, 24 oktober 2021 om 10:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:05

Zeljko Petrovic vindt dat er in Nederland nul respect is voor grote Nederlandse trainers, zo zei hij bij Goedemorgen Eredivisie. De voormalig trainer van onder meer ADO Den Haag, RKC Waalwijk en assistent-trainer van Feyenoord vindt het respectloos hoe met name de Nederlandse media omgaan met trainers als Guus Hiddink, Dick Advocaat en Louis van Gaal en denkt dat er nooit meer een generatie komt die een andere generatie aan een mooie baan helpt in het buitenland.

Ook Hiddink zelf schoof aan bij het voetbalpraatprogramma en kreeg meteen de vraag of hij nu definitief gestopt is als trainer. "Nee, ik ben niet definitief gepensioneerd", aldus Hiddink. "Ik ga niet iedere dag een club trainen, maar misschien doe ik nog wel een Advocaatje, dat weet je nooit. Ik zei dat ik gestopt was bij Curaçao. Mensen zeiden toen dat ik moest gaan genieten. Dick blijft ook bezig. Hij heeft groot gelijk. Maar op deze leeftijd moet je niet meer elke dag op een veld gaan staan. Ik wil wel betrokken blijven bij het voetbal."

Petrovic maakte vervolgens van de gelegenheid gebruik om zijn mening te uiten over het gebrek aan respect in Nederland richting trainers als Hiddink. "Realiseer dat zij grootheden zijn van het Nederlandse voetbal: Guus Hiddink, Dick Advocaat, Rinus Michels, Louis van Gaal, Bert van Marwijk. Dankzij hen hebben alle Nederlandse trainers een baan in het buitenland gekregen. Maar wij doen denigrerend als zij ergens worden gevraagd. Grootheden worden altijd gevraagd. In Engeland worden oudere trainers altijd gerespecteerd. De enige trainers die het niet doen, zijn trainers die de laatste vijftien jaar nergens gevraagd zijn."

"Maar als Advocaat wordt gevraagd, dan moeten we dat respecteren", doelt Petrovic op de baan van Advocaat bij Irak. "Voor normale mensen buiten de voetballerij is heel veel respect, maar mensen die nooit iets gepresteerd hebben mogen geen Advocaatje zeggen. Hiddink mag dat zeggen. Ze noemen Hiddink ook Guusje, dat vind ik geen respect. Als iemand Marco van Basten een pannenkoek noemt, dan vinden we dat hier leuk. Dat is alleen hier leuk, nergens anders in de wereld. Omdat Van Basten, Hiddink, Advocaat, Van Gaal premiers ambassadeurs zijn. Nee, geen ambassadeurs, premiers."

Petrovic ziet het dan ook niet gebeuren dat er in de toekomst weer een generatie Nederlandse trainers aan het roer komt bij grote Europese clubs. "Probeer Real Madrid maar eens te trainen. Nu hebben we Ronald Koeman, Peter Bosz en Mark van Bommel in het buitenland. Vroeger hadden we negentig trainers wereldwijd. Nu komen er Spanjaarden, Portugezen en Italianen, omdat wij het elkaar niet gunnen. Zij gunnen het elkaar wel. Wanneer komt er ooit weer een generatie trainers zoals in Nederland het geval is geweest, waarbij de tweede garnituur wordt geholpen om ergens een baan te krijgen? Dat gaat nooit meer gebeuren."

"Zeg maar gewoon lekker Hiddinkje, Advocaatje, Van Bastentje. Ga maar door zoals jullie bezig zijn. Er is nul respect. Het is leuk om maandag weer columns te schrijven over mij, maar Guus weet het ook, alleen hij wil het niet zeggen, waarom zit Fred Rutten thuis? Hij heeft niemand boos gemaakt. Jullie hebben mij niet nodig en ik heb jullie niet nodig, maar ik zeg wel wat ik voel en wat ik zie. Ik hou van Advocaat, veel meer dan van Guus Hididnk, maar ik respecteer Guus Hiddink heel mijn leven. Daar zit het verschil. Er zijn verschillende manieren om kritiek te geven."

Volgens Hiddink is er weldegelijk respect in Nederland. "Tuurlijk, je krijgt tikken over je neus. Maar je moet oppassen dat je niet aan alle meningen gaat hangen. Je moet je plan met je staf uitvoeren. Ik hecht waarde aan de meningen van mensen uit de technische staf. Ik kan er alleen niet tegen als er feitelijke onjuistheden worden gebracht. Dan ga ik lang terug, maar in 1996 werd gezegd dat er een racisme-issue was. Dat was er helemaal niet. Er was een beloningsverschil bij Ajax destijds. Maar er werd een foto gepubliceerd zonder Richard Witschge, die behoorlijk blank is volgens mij. Dan denk ik: dat moet je niet flikken, dan ben je niet goed bezig."