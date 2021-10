‘Mason Mount kan een hele grote speler worden bij Chelsea’

Zondag, 24 oktober 2021 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:57

Het was zaterdagmiddag genieten van het Chelsea van Thomas Tuchel. De Londenaren waren in eigen huis met liefst 7-0 te sterk voor hekkensluiter Norwich Ctiy en hebben nu een gat van twee punten naar achtervolger Manchester City en vier op Liverpool, dat zondag de topper speelt tegen Manchester United. Grote man aan de kant van Chelsea was Mason Mount. De middenvelder eiste een hattrick op en maakte daarmee de horrormiddag voor Tim Krul compleet.

Met zijn drie treffers werd Mount de twintigste speler in de clubgeschiedenis van Chelsea met een hattrick achter zijn naam. Alleen Arsenal kende in de Premier League meer verschillende makers van een hattrick: 21 stuks. "Hij is een fantastische jongen en een zeer belangrijke speler", stak Tuchel de loftrompet over Mount. "Je kunt dit zien aan de minuten en de positie waar hij speelt. Hij staat altijd op de juiste plek. Mount zit op dit moment in de het goede moment van zijn carrière, hij kan een hele grote speler worden voor Chelsea. Ik zou niet weten waarom niet."

En toch lukte het Chelsea nog niet om te verlengen met de Engels international. Mount heeft nog een contract tot medio 2024 en beide partijen willen met elkaar verder, maar tot een doorbraak kwam het nog niet. "Ik doe niet mee aan dat soort gesprekken", vervolgt Tuchel. "Het zijn gesprekken tussen Mason en de club. Dat is gewoon niet mijn werk, je weet mijn mening heel goed. Hij is een Chelsea-jongen, komt uit de jeugdopleiding. Daarom is het super belangrijk om jongens als Mason te hebben die altijd positief zijn, altijd de juiste geest hebben en altijd klaar zijn om te verbeteren, op zoek naar verantwoordelijkheid en met de juiste houding naar de training komen."

Mount was tegen Norwich zeker niet de enige die zich liet gelden. Chelsea legde werkelijk een galavoorstelling op de mat en incasseerde pas na 36 minuten (!) het eerste schot van de bezoekers. Naast Mount maakte ook Callum Hudson-Odoi zijn eerste van het seizoen. Nooit eerder scoorden er vier verschillende Engelse spelers in één wedstrijd voor de ploeg van Tuchel. "Ik hou van de mix die we hebben. De beste spelers uit het buitenland en de beste jongens van de jeugdopleiding", besluit de Duitse oefenmeester trots.