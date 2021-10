Auassar noemt ploeggenoten ‘sufkoppen’: ‘Het is toch een schande?’

Zondag, 24 oktober 2021 om 08:56 • Yanick Vos

Sparta Rotterdam-aanvoerder Adil Auassar noemde een aantal van zijn ploeggenoten ‘sufkoppen’ nadat zaterdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk met 1-0 werd verloren. Vlak voor tijd tekende RKC-spits Michiel Kramer voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Auassar beet in gesprek met ESPN in eerste instantie nog op zijn tong, maar liet zijn gedachten vervolgens de vrije loop.

Sparta verzamelde dit seizoen pas zeven punten en kan ieder punt goed gebruiken om weg te komen van de zeventiende plaats. Auassar baalde dan ook stevig toen Kramer in de 89ste minuut het winnende doelpunt maakte namens RKC, dat door de overwinning op tien punten komt en stijgt naar de twaalfde plaats op de Eredivisie-ranglijst. “Ik denk dat ik dat maar beter voor mezelf kan houden”, reageerde de Sparta-middenvelder na afloop toen hem gevraagd werd naar zijn reactie.

Niet lang daarna sprak Auassar zich stevig uit: “Het is gewoon slecht. Voor mijn gevoel ben je de bovenliggende partij. We pressen de hele wedstrijd, krijgen genoeg kansen en zij schieten bijna niet op doel volgens mij. Als je 'm dan zo tegen krijgt…”, aldus Auassar, die vervolgens sprak over een aantal ploeggenoten. “Ik zie er bij ons een paar rondlopen, een paar sufkoppen. Ik weet niet wat er met ze aan de hand is. Het is toch een schande als je vandaag, met alle respect, verliest van RKC?”

“Vaak als je mindere resultaten boekt of lager staat op de ranglijst, worden dit soort uitspraken negatiever belicht”, zei Sparta-trainer Henk Fraser in een reactie op de woorden van zijn aanvoerder. “Maar ik vind wel dat we elkaar wat scherper mogen corrigeren, ook in goede tijden. Nu komt het wat zwaarder over. Er zit ook een stuk emotie bij, maar ik ben er wel blij mee. Anders zou het helemaal een saaie boel zijn.”