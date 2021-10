Joey Veerman: ‘Natuurlijk was ik verbaasd, ik zou liegen als dat niet zo is’

Henk Veerman werd zaterdagavond buiten de basiself gelaten bij sc Heerenveen voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. en kwam uiteindelijk een kwartier voor het einde als invaller binnen de lijnen Trainer Johnny Jansen zei voorafgaand aan het duel in Stadion Galgenwaard dat men ‘op dit moment wat minder tevreden is’ over de spits. De reserverol van Henk Veerman zorgde voor verbazing bij Joey Veerman, terwijl de spits zelf niet weet wat hij precies ‘extra moet brengen’.

“Natuurlijk was ik verbaasd, ik zou liegen als dat niet zo is. We zitten bij elkaar in de auto en dan heb je het erover. Hij heeft toch gewoon vijf goals gemaakt in acht wedstrijden. Dus dan zou je niet verwachten dat je op de bank wordt gezet”, zegt Joey Veerman voor de camera van ESPN. Jansen en Henk Veerman gaan maandag met elkaar in gesprek. “Ze zullen er wel uit komen. Ik denk dat Henk ook wel wat durft te zeggen tegen de trainer. Ze moeten er wel uit komen, ze hebben geen keuze.”

“Henk is ziek geweest, maar we zijn ook wat minder tevreden op dit moment", zo verklaarde Jansen voorafgaand aan het duel de reserverol voor Henk Veerman. “Ik verwacht gewoon meer van Henk op dit moment, in algemene zin. Meedoen in balbezit, meedoen bij balverlies. Op dit moment heeft hij daar gewoon een mindere periode in. Ik vind het op dit moment onvoldoende. Hier praten we wekelijks met elkaar over. Hoe willen we het zien? Op een gegeven moment maak je daar een keuze in. Henk heeft die keuze ontvangen en ik hoop dat hij heel boos is. Zodat wanneer hij erin komt, hij uit een ander vaatje gaat tappen.”

Henk Veerman wordt na afloop geconfronteerd met de woorden van zijn trainer. “Als de trainer dat zegt, moeten we dat aanpassen. Voor mij is het wel vervelend dat ik vorige week doodziek was en wél speelde tegen Ajax. Het is extra zuur dat ik dan de week erop niet speel. Met het te weinig brengen zal hij het niet over één wedstrijd hebben. Als hij dat vindt, zullen we dat snel moeten aanpassen. Ik heb geen idee, maandag gaan we de beelden daarover bekijken. In mijn ogen heb ik geen aanleiding gegeven, maar dat zullen de beelden ongetwijfeld laten zien. Je kunt altijd meer brengen. Dat ga ik doen.”

De verslaggever van ESPN confronteerde Henk Veerman met het feit dat hij clubtopscorer van Heerenveen is. “Ja, dus het is enorm zuur als de trainer je er van af haalt. Daar ben ik niet blij mee, dat mag duidelijk zijn. Als hij dit vindt, moeten we het gaan aanpassen. Anders ga ik niet meer spelen. Zo reëel moeten we ook zijn. Natuurlijk vind ik het kut, sorry dat ik het zeg. Dat je niet speelt en hoort dat je te weinig doet. We hadden voor de wedstrijdbespreking een kort gesprek en hij zei dat we maandag er over gaan zitten. Ik ben wel benieuwd wat zijn bevindingen zijn.”

Jansen was tevreden over de invalbeurt van Henk Veerman, maar was wel van mening dat hij een kwartier voor tijd de 1-2 had moeten maken. “Dat had ik zelf ook liever gedaan. Ik had ‘m er enorm graag ingegaan. Met iets meer geluk in mijn leven was dat gebeurd”, reageert Henk Veerman. Ook Joey Veerman vond het ‘jammer’ dat die kans niet verzilverd werd. “Dat zit dan net even niet mee. Misschien komt dat doordat hij net twee of drie minuutjes in het veld staat. Als hij al langer op het veld had gestaan, had hij ‘m wellicht wel gemaakt.”