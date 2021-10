Rai Vloet: ‘Ik was er gister tijdens de training al uit, dat ik dit zou doen’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 22:59 • Chris Meijer

Rai Vloet is diep door het stof gegaan na zijn mislukte panenka tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo. De middenvelder mocht met 73 minuten op de klok aanleggen vanaf elf meter en besloot een panenka te proberen, maar zag de bal over de lat gaan. Vloet zegt dat hij de kans op een doelpunt het grootst achtte door de bal door het midden te schieten, maar beaamt tegelijkertijd dat de uitvoering ‘dramatisch’ was.

“Ik was er eigenlijk gister tijdens de training al uit, dat ik dit zou doen”, begint Vloet voor de camera van ESPN. “Bij de laatste strafschoppen die ik nam, koos ik altijd vol overtuiging een hoek. Keepers gaan vrij vroeg naar een hoek, bij mijn penalty’s. Vandaar koos ik ervoor om deze door het midden te chippen. Ik kijk ook beelden van de keeper en ik dacht: met deze stand gaat de keeper naar een hoek. Dus ik had de grootste kans door de bal door het midden te schieten. Misschien had ik ‘m gewoon moeten schieten door het midden, in plaats van een panenka.”

Rai Vloet heeft de ideale kans om Heracles op voorsprong te zetten en probeert het met een panenka... ??



?? ESPN

#?? #PECHER pic.twitter.com/2NdNG8P5PA — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2021

Vloet erkent tegenover TC Tubantia dat de uitvoering van de strafschop ‘dramatisch’ was. “Mijn excuses naar de hele club, supporters. De groep heb ik net al gedaan. Deze nederlaag reken ik mezelf wel aan. Ik voel me heel klote, want ik sta er om die penalty binnen te schieten. Het is mijn verantwoordelijkheid dat te doen en dat gebeurt niet. Uiteindelijk valt ‘ie aan de andere kant wel.”

Heracles-trainer Frank Wormuth zegt na het duel - dat werd beslist door een rake strafschop van Bram van Polen in blessuretijd - voor de camera van ESPN niet boos te zijn op Vloet. “Rai is teleurgesteld, denk ik. Hij weet wat hij gedaan heeft. We hebben ook zulke penalty’s gezien die erin gaan. Maar als zo’n penalty er niet in gaat... Dit is vreemd. Maar ik ben niet boos.”