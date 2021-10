Michiel Kramer doet oude club pijn met winnende treffer in minuut 89

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 22:49 • Chris Meijer • Laatste update: 22:54

Michiel Kramer heeft RKC Waalwijk zaterdagavond een overwinning op zijn oude club Sparta Rotterdam bezorgd. De spits tekende één minuut voor het einde voor het enige doelpunt in het duel dat in een 1-0 overwinning voor de Waalwijkers. Het betekent dat RKC wat afstand neemt van de degradatiezone en naar de twaalfde plaats in de Eredivisie stijgt, terwijl Sparta nu drie punten minder heeft en de voorlaatste plek op de ranglijst bezet.

De basisopstelling van Sparta met Laurent Jans én Mica Pinto betekende een unicum, want nog nooit eerder stonden er twee Luxemburgers aan de aftrap in een Eredivisie-wedstrijd. RKC en Sparta hadden voorafgaand aan de ontmoeting in het Mandemakers Stadion allebei zeven punten en de verschillen waren in de eerste helft klein. Na een klein halfuur spelen was de eerste echte kans voor RKC, toen Jens Odgaard doelman Maduka Okoye op de proef stelde. Zijn collega Etienne Vaessen was kort voor rust een sta-in-de-weg voor Vito van Crooij.

Sparta was ook vroeg in de tweede helft dicht bij een doelpunt. Lennart Thy kopte op aangeven van Jans maar net voorlangs. Naarmate de wedstrijd na rust vorderde, meldde RKC zich steeds vaker in het vijandige strafschopgebied. Met name Michiel Kramer toonde zich daar productief, al kon de bal tot drie keer toe niet tussen de palen krijgen. Ook Iliass Bel Hassani dook op in de zestien van Sparta, maar Jans verijdelde een inzet van de aanvallende middenvelder.

Met nog tien minuten op de klok kreeg Sparta plotseling een levensgrote kans om de score te openen. Thy zette invaller Mario Engels oog in oog met Vaessen en de Duitse spits passeerde de doelman van RKC weliswaar met een stiftje, maar zag zijn inzet langs de verkeerde kant van de paal hobbelen. De winnende treffer viel uiteindelijk nog aan de andere kant. Bel Hassani produceerde na een fraaie actie een afgemeten voorzet, die door Kramer bij de tweede paal tegendraads achter Okoye werd gekopt.