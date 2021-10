Ibrahimovic komt met schrik vrij en compenseert knullig eigen doelpunt

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 22:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:44

AC Milan heeft zaterdagavond ternauwernood weten te winnen van slechts negen spelers van Bologna. De Milanezen lieten de ploeg van Sinisa Mihajlovic mede dankzij een knullige eigen goal van Zlatan Ibrahimovic terugkomen van een 0-2 achterstand. Bologna kwam met negen man te staan en kon niet voorkomen dat Milan dankzij een heerlijke volley van Ismaël Bennacer en een geplaatst schot van Ibrahimovic alsnog won: 2-4. I Rossoneri komen daarmee bovenaan in de Serie A, al kan Napoli zondag weer langszij komen.

Ibrahimovic was afgelopen twee wedstrijden al ingevallen en stond nu voor het eerst sinds zijn rentree in de basis. Dat ging ten koste van Olivier Giroud, die na precies een uur spelen wel naast Ibrahimovic werd gezet om de ontstane schade te repareren. De wedstrijd begon uitstekend voor Milan, dat na een kwartier enigszins gelukkig op voorsprong kwam. Rafael Leão zag zijn schot vanaf de linkerzijde van het strafschopgebied afketsten op de voet van Guy Medel en daardoor in de korte hoek binnen ploffen: 0-1.

De tien van Bologna komen terug in de wedstrijd: 1-2! ?? Ibrahimovic verschalkt zijn eigen doelman ?? #ZiggoSport #SerieA #BFCACM pic.twitter.com/9mH8MkoGQd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2021

Na twintig minuten werd de gelanceerde Rade Krunic onderuit gelopen door Adama Soumaoro, waarna de verdediger van Bologna resoluut met rood van het veld werd gestuurd. Ibrahimovic wilde de daaropvolgende vrije trap onder de muur door schieten, maar slaagde daar niet in. Na ruim een half uur verdubbelde Milan zijn voorsprong. Bologna-keeper Lukasz Skorupski bokste een voorzet weg, waarna de bal uit de kluts voor de voeten viel van Davide Calabria, die kiezelhard binnenschoot: 0-2.

Bologna wist binnen zeven minuten na rust helemaal terug te komen. Eerst kopte Ibrahimovic een scherp ingedraaide hoekschop bij de eerste paal onfortuinlijk in eigen doel: 1-0. Daarna dook Musa Barrow achter de weinig alerte defensie van Milan, om de bal kalm langs doelman Ciprian Tatarusanu te plaatsen. Bologna kwam binnen het uur met negen man te spelen, toen Roberto Soriano hard op de enkel ging staan bij Fodé Ballo-Touré en rood kreeg.

Mihajlovic bracht met Jerry Schouten en Mitchell Dijks twee Nederlanders in (Sydney van Hooijdonk bleef op de bank), in een poging om een punt uit het vuur te slepen. Een gevaarlijke kopbal van Giroud werd nog gekeerd door Skorupski, die zes minuten voor tijd geen antwoord op een knal van Bennacer. De middenvelder stond op de rand van het strafschopgebied klaar voor een afvallende bal en nam die ineens knap uit de lucht: 2-3. De beslissing viel in de negentigste minuut via Ibrahimovic, die de bal van zestien meter koelbloedig in de verre hoek plaatste: 2-4.