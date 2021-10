Vloet neemt dramatische panenka; Van Polen schiet PEC naar eerste zege

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 21:59 • Laatste update: 22:02

PEC Zwolle heeft zaterdagavond de eerste competitiezege van het seizoen geboekt door Heracles Almelo in eigen huis met 1-0 te verslaan. Bram van Polen schoot in blessuretijd vanaf de strafschopstip de winnende tegen de touwen. Rai Vloet liet twintig minuten voor tijd juist na om de bezoekers vanaf elf meter op voorsprong te schieten door een panenka over het doel te stiften. Door de zege blijft PEC wel hekkensluiter van de Eredivisie met vier punten, terwijl Heracles de twaalfde plaats bezet.

PEC-trainer Art Langeler gaf voor de rest aan dat zijn ploeg zou gaan stormen, maar beide ploegen schotelden de supporters in het MAC3PARK Stadion een hele matte eerste helft voor. Bij de thuisploeg kon Gervane Kastaneer rekenen op een basisplaats, terwijl Navajo Bakboord bij Heracles voor het eerst dit seizoen in de basis begon. PEC liet zich na twintig minuten spelen voor het eerst gelden. Kastaneer won op fysiek zijn duel, waarna de voorzet van de aanvaller net niet kon worden binnengewerkt door Daishawn Redan.

Rai Vloet heeft de ideale kans om Heracles op voorsprong te zetten en probeert het met een panenka... ?? ?? ESPN #?? #PECHER pic.twitter.com/2NdNG8P5PA — ESPN NL (@ESPNnl) October 23, 2021

Na ruim een half uur spelen, probeerde Dean Huiberts het met een hard schot van afstand, maar de middenvelder schoot recht op Heracles-doelman Janis Blaswich. De Zwollenaren deelden op slag van rust nog een kleine speldenprik uit via Redan. De ploeg van trainer Frank Wormuth schoot in het tweede bedrijf uit de startblokken. Kostas Lamprou had echter een antwoord op een vrije trap van Kaj Sierhuis en voorkwam hiermee een snelle goal van de bezoekers. De wedstrijd brandde daarmee wel direct los. Met een uur op de klok kreeg Kastaneer de uitgelezen kans om de ban namens PEC te breken. De aanvaller slaagde er alleen niet in om een hoekschop binnen te knikken.

Heracles dacht halverwege de tweede helft op voorsprong te komen. Bij toeval kwam de bal voor de voeten van Giacomo Quagliata, waarna Sierhuis na half ingrijpen van Lamprou van dichtbij kon binnenlopen. Quagliata stond echter nipt buitenspel, waardoor het Almelose feest geen doorgang vond. Twintig minuten voor tijd kreeg Heracles alsnog de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Delano Burgzorg werd gevloerd door Ryan Koolwijk, waarna scheidsrechter Marc Nagtegaal gedecideerd naar de stip wees. Rai Vloet liet het echter na om de bezoekers op voorsprong te schieten door een panenka over de goal te stiften.

De wedstrijd leek vervolgens op een doelpuntloos gelijkspel af te stevenen, maar in de slotfase kreeg PEC de ideale mogelijkheid om de eerste zege van het seizoen te boeken. Huiberts werd in het strafschopgebied aangetikt door Mats Knoester, waarna scheidsrechter Nagtegaal na ingrijpen van de VAR Ingmar Oostrom de bal alsnog op de stip legde. Van Polen schoot hard en onberispelijk binnen en bracht de PEC-supporters zo in blessuretijd in extase: 1-0.