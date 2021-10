Van Bommel hoorde speekkoren van eigen fans niet: ‘Dat is normaal’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 21:39

Mark van Bommel is door de thuisnederlaag tegen SC Freiburg (0-2) onder nog meer druk komen te staan. Na het laatste fluitsignaal riep een deel van het publiek in de Volkswagen Arena al om het vertrek van de Nederlandse oefenmeester: Van Bommel raus. Van Bommel zegt die spreekkoren niet gehoord te hebben, maar begrijpt de emoties van de fans naar eigen zeggen wel.

Na de vierde speelronde van de Bundesliga stond Wolfsburg er nog uitstekend voor. Dankzij een 0-2 zege op bezoek bij het gepromoveerde Greuther Fürth gingen die Wölfe zonder puntverlies aan kop in de Bundesliga. Hierna kwam de klad er echter in. Wolfsburg wist al acht wedstrijden op rij niet meer te winnen en de nederlaag van zaterdagavond tegen Freiburg was alweer de vierde op rij. De laatste keer dat Wolfsburg zo’n verliesreeks noteerde, was in het seizoen 2012/13, toen het in de laatste vier wedstrijden onder Felix Magath onderuitging.

“Ik accepteer alle kritiek. Want als je de wedstrijden niet wint, krijg je kritiek. Ongeacht de manier waarop je speelt”, zei Van Bommel na de wedstrijd tegen Sky. “Je weet dat er druk is. Die leggen we op onze schouders. En dat komt ook weer van buitenaf, wat volkomen normaal is”, vervolgde de trainer. “Zoals ik het als speler deed, moet ik nu mijn team leiden. Dat je elke dag harder en harder werkt. Dat is de enige manier om uit deze slechte periode te komen.”

Het enige wapenfeit voor rust van de thuisploeg kwam op naam van Lukas Nmecha, die tien minuten voor rust op de lat schoot. “Als je poep onder schoen hebt, heb je poep onder schoen”, zo vatte Van Bommel tegenover Sportbuzzer de wedstrijd samen. Onder een hevig fluitconcert zocht Wolfsburg bij rust de catacomben op. De supporters lieten na de achterstand tegen Freiburg weten dat ze ‘de spelers wilden zien strijden’ en na afloop klonken er geluiden als Van Bommel raus. De trainer zelf heeft de spreekkoren niet gehoord. “Dit soort emoties zijn normaal, omdat alle fans willen winnen”, gaf Van Bommel aan toen hij werd gewezen op de kritiek van de supporters.

Technisch directeur Marcel Schäfer liet na afloop weten dat hij ‘niet deelneemt aan de discussie over een trainerswissel’. “Ik denk dat het team echt zijn best heeft gedaan, maar je ziet ook dat het aan zelfvertrouwen ontbreekt. Je ziet in zo'n situatie, waarin we onszelf hebben gebracht, dat het ongelooflijk moeilijk is om er weer uit te komen.”