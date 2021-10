Ledenvergadering van Barcelona akkoord met lening van 1,5 miljard euro

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 21:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:39

De Buitengewone Algemene Ledenvergadering van Barcelona heeft zaterdag bijna unaniem ingestemd met de plannen om het Camp Nou voor 1,5 miljard euro te renoveren. Er waren op de ledenvergadering liefst 405 stemmen vóór en slechts 21 tegen; zes personen stemden blanco. De socio's van de Spaanse topclub mogen zich door het besluit van de ledenvergadering binnenkort in een referendum uitspreken over Espai Barça, zoals het project wordt genoemd.

Het stadion van Barcelona en zijn trainingsfaciliteiten zijn ernstig verouderd. Onder het bewind van president Joan Laporta, die dit jaar de leiding kreeg bij de Catalanen, zijn de plannen voor renovatie nieuw leven in geblazen. Barcelona is van plan om liefst 1,5 miljard euro te lenen en daarmee onder meer het Camp Nou volledig te vernieuwen. In het gemoderniseerde stadion zullen alle supporters overdekt zitten, terwijl momenteel alleen de hoofdtribune overdekt is.

Dinsdag al werd bekend dat Barcelona verwacht jaarlijks 200 miljoen euro extra op te gaan halen met het vernieuwde Camp Nou. Die extra inkomsten moeten komen uit sponsorovereenkomsten (48 miljoen euro), business seats (48 miljoen euro), normale wedstrijdtickets (44 miljoen euro) en het organiseren van evenementen en museumbezoeken (60 miljoen euro).

Met de inkomsten hoopt Barça de astronomische lening van 1,5 miljard euro binnen 35 jaar te kunnen terugbetalen. Naar verluidt wordt de lening opnieuw verstrekt door Goldman Sachs. De Amerikaanse bank stond in juni al garant voor een lening van 525 miljoen euro om de salarissen van de spelers te kunnen blijven betalen.