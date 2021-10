Mourinho zorgt opnieuw voor vuurwerk: ‘Ja, maar ik ben geen klootzak’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 20:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

José Mourinho haalt wederom de Italiaanse kranten met enkele opmerkelijke uitspraken. De trainer van AS Roma kwam op de persconferentie terug op de verrassende enorme nederlaag van zijn ploeg op bezoek bij Bodö/Glimt (1-6). Mourinho benadrukte 'geen klootzak' te zijn en geen problemen te hebben met zijn clubleiding.

Mourinho stelde donderdag in de Conference League-wedstrijd een B-team op en werd daarvoor hard gestraft. Voor het eerst in zijn trainerscarrière kreeg de Portugees zes doelpunten om zijn oren. Toch wil Mourinho er niet te veel gewicht aan hangen. "Een resultaat als dit gebeurt één keer in je leven, maar ik ben de enige die verantwoordelijk is voor de nederlaag", aldus de coach. "Noch de club, noch Tiago Pinto (de technisch directeur, red.). Of ik ongelukkig ben bij AS Roma? Nee. Net zoals het onjuist is dat ik niet blij ben met de ploeg, dat is iets dat ik nooit heb gezegd."

"Er zijn veel mensen die lachen om wat er is gebeurd. Iemand in het verleden heeft zijn zakken gevuld met het aanrichten van een ramp bij AS Roma, en nu lacht diegene...", aldus een mysterieuze Mourinho, die verder niet uitlegde wat hij daarmee bedoelde. De coach werd gevraagd of hij nieuwe spelers wil. Die suggestie wekte hij door demonstratief een B-team op te stellen in Noorwegen. "Ja, ik wil nieuwe spelers, zoals iedereen, maar ik ben geen klootzak. Ik heb respect voor de eigenaren en het bestuur. Ik accepteer de situatie en ik begrijp het."

Zondag speelt AS Roma thuis tegen Napoli. "Morgen zal het team dat tegenover Juventus (1-0 verlies, red.) stond het veld betreden", verklapte Mourinho. "We spelen tegen een geweldig sterke coach, een goed voorbereid team, dus het zal niet gemakkelijk worden, maar voor hen ook niet. We staan tegenover de ongeslagen koploper die alle acht competitiewedstrijden heeft gewonnen. Ik houd van dit soort uitdagingen en we zullen er alles aan doen om te winnen." Tot slot kwam Mourinho nog even terug op de nederlaag tegen Bodö. "De wedstrijd van donderdag mag niet vergeten worden, maar ik verlies liever die tegen Bodö dan tegen Napoli, omdat ik denk dat we genoeg punten halen om door te gaan in de Conference League."