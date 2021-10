Manchester City neemt halve snipperdag op in Brighton

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 20:24 • Laatste update: 20:31

Manchester City heeft zaterdagavond een comfortabele 1-4 zege geboekt op bezoek bij Brighton & Hove Albion. Dankzij Ilkay Gündogan en twee treffers van Phil Foden zat de ploeg van Josep Guardiola voor rust al op rozen, waarna the Citizens het rustig aan konden doen in de tweede helft. Brighton scoorde daarin tegen, maar Riyad Mahrez compenseerde dat diep in blessuretijd door ook op het scorebord te komen. Door de zege stijgt City naar de tweede plek en komt het op twee punten van koploper Chelsea, terwijl Brighton op de vierde plaats blijft steken.

Bij Brighton stond Joël Veltman aan de aftrap, terwijl derde doelman Kjell Scherpen niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Met Nathan Aké op de bank bij City kwam het eerste gevaar van de wedstrijd van de bezoekers. Jack Grealish gaf mee aan João Cancelo, die het met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied probeerde. Doelman Robert Sánchez was echter alert. Vijf minuten later oogde de sluitpost van Brighton minder scherp. Op een geblokt schot van Foden werd de doelman licht gehinderd door Gabriel Jesus, waardoor hij de bal uit zijn handen liet glippen. Grealish legde vervolgens breed op Gündogan, die de bal in het lege doel kon schuiven: 0-1. Protesten aan het adres van scheidsrechter Kevin Friend en het checken van de treffer door de VAR hielpen de thuisploeg niet.

City op voorsprong! ?? Gündogan tikt van dichtbij binnen nadat Brighton-doelman Sánchez niet vrijuit gaat. Wordt de keeper hier gehinderd? ?? #ZiggoSport #PremierLeague #BHAMCI pic.twitter.com/KcArfV5ncO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2021

Met een klein half uur op de klok wist City de marge te verdubbelen. The Citizens kwamen er razendsnel uit via Bernardo Silva, die Jack Grealish de diepte in stuurde. De linksbuiten had oog voor de meegelopen Foden. Al glijdend schoot het jeugdproduct van City de bal in het lege doel: 0-2. Enkele minuten later zaten de bezoekers helemaal op rozen. Sánchez had in eerste instantie nog een antwoord op een doelpoging van Grealish, maar was vervolgens kansloos op het schot van Jesus, dat door Foden van richting werd veranderd: 0-3. Grote kansen voor beide ploegen bleven in het eerste kwartier na rust uit. Na een vloeiend lopende aanval veerde ook het thuispubliek een keer op. Leandro Trossard moest het eindstation zijn, maar zijn schot werd gepareerd door Ederson.

City-trein op volle toeren ?? Het dit seizoen zo verrassend goed presterende Brighton heeft in eigen huis niks te vertellen tegen The Citizens ?? Het staat na een half uurtje spelen al 3-0 via Jesus ?? --#ZiggoSport #PremierLeague #BHAMCI pic.twitter.com/KD4YjgjJAQ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2021

In de loop van de tweede helft werd duidelijk zichtbaar dat City het dankzij de comfortabele voorsprong rustig aan deed. Een kwartier voor tijd lieten de bezoekers zich eindelijk weer eens gelden. Grealish leek op weg naar Sánchez, maar werd reglementair van de bal gezet door Veltman. Het was meteen het laatste moment voor de miljoenenaankoop van Guardiola, die werd vervangen door Kevin De Bruyne. De bezoekers werden gemakzuchtig en moesten daardoor een tegentreffer slikken. Enock Mwepu werd gevloerd door Ederson, waarna de bal op de stip ging. Alexis Mac Allister faalde niet vanaf elf meter: 1-3. Diep in blessuretijd maakte City er 1-4 van, toen Foden de bal onderschepte in de opbouw en invaller Riyad Mahrez een niet te missen kans bood.