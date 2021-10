Haller: ‘Voor de Zuid-Amerikanen is dat veel moeilijker dan voor mij’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 21:00

Sébastien Haller heeft in een interview met ESPN teruggeblikt op zijn eerste maanden in dienst van Ajax. Het duurde vier maanden voor zijn vrouw en kinderen zich in Amsterdam bij hem voegden en de 27-jarige spits vertelt dat die periode hem zwaar viel. Toch constateert Haller in dit opzicht een significant verschil met zijn Midden- en Zuid-Amerikaanse ploeggenoten.

“Mijn vrouw en kinderen bleven eerst in Londen. Dat waren vier zware maanden, want ik moest me aan mijn nieuwe leven aanpassen”, geeft Haller te kennen. “Ik moest van alles doen. Een huis zoeken, een school zoeken. Ik had allemaal afspraken om dingen te regelen. Ook op het veld moest ik me aanpassen. Aan de andere kant is je gezin en vooral je kinderen verdrietig. Die willen hun vader zien, dat is logisch.”

“Hun moeder was ook een beetje verdrietig, want ze hebben beide ouders nodig om zich goed te voelen. Dat is wat ze gewend waren”, vervolgt de spits. “Ik heb alles ook te danken aan mijn gezin en het feit dat het in balans is. Daardoor kan je presteren op het veld. Mijn vrouw en kinderen zorgen ervoor dat ik iets extra's kan geven op het veld. Voetbal is maar tijdelijk en je gezin heb je voor altijd. Maar ik heb ze allebei nodig voor een bepaald evenwicht.”

Haller krijgt de vraag of zijn situatie te vergelijken is met die van Edson Álvarez. De Mexicaanse middenvelder moest zijn gezin lang missen, maar presteert sinds zij naar Amsterdam konden verhuizen uitstekend. “Het verschil met Edson en de andere Zuid-Amerikanen is dat mijn familie op vijf uur rijden, drie uur met de trein en een uur met het vliegtuig woont. Daar ben ik heel snel. Ik heb dus niets te klagen.”

“Ik kan ze vaak over laten komen en ik zie ze regelmatig”, legt Haller uit. “Voor de Zuid-Amerikanen is dat veel moeilijker dan voor mij. Al is het alleen maar vanwege de reis, die tien, twaalf of dertien uur duurt. Daarnaast heb je ook het tijdsverschil, dat het lastiger maakt. Je moet je ook aan een ander leven en klimaat aanpassen. Voor hen is dat allemaal vele malen lastiger.”