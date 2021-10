Aad de Mos: ‘Ik denk dat Roger Schmidt hem niet zo goed kende’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 19:32 • Chris Meijer

Aad de Mos denkt dat Roger Schmidt Marco van Ginkel aanvoerder van PSV heeft gemaakt omdat hij de middenvelder ‘niet zo goed kende’. Als het aan de oefenmeester in ruste ligt, krijgt Davy Pröpper de voorkeur boven Van Ginkel op het middenveld van de Eindhovenaren. Ook Hans Kraay junior, Mario Been en Arnold Bruggink constateren in het programma De Eretribune van ESPN dat Van Ginkel het bij vlagen moeilijk heeft bij PSV.

Kraay brengt Van Ginkel ter sprake in het praatprogramma door zijn rol bij de winnende treffer tijdens het duel tussen PSV en AS Monaco (1-2). Van Ginkel verzuimde om in te grijpen, waarna Sofiane Diop op aangeven van Caio Henrique de Monegasken een overwinning bezorgde. “Ik heb daar niet zoveel mensen over gehoord, maar ik vind Van Ginkel de grote schuldige. Hij trekt zijn been terug, Van Ginkel heeft niet getackeld.”

AS Monaco doet PSV veel pijn in de slotfase! Sofiane Diop maakt in de 89ste minuut de 1-2. #veronicainside #PSVMON #UEL pic.twitter.com/F65IyQHoey — Veronica Inside (@veronicainside) October 21, 2021

“Je moet daar overal dwars doorheen tackelen, maar hij springt er overheen. Dit is een levensbepalende tackle. Dit bepaalt of je boven Monaco in de stand staat en je trekt je been terug. Ik vind het niet kunnen”, geeft Kraay te kennen. Presentator Jan Joost van Gangelen stelt dat het ‘soms lijkt alsof Van Ginkel het niet meer kan’. Kraay reageert: “Hij loopt lekker, hij loopt soepel. Het lijkt alsof hij af en toe last heeft van zijn knie.”

“Je weet dat hij goed kan voetballen en iets extra’s kan brengen, dat zie je niet zo vaak meer. Dan kom je heel snel tot de vraag of hij nog zo fit is als hij was”, vervolgt Been. Hij krijgt bijval van Bruggink: “Je ziet dat hij problemen krijgt in de wedstrijden waarin het tempo omhoog gaat en hij sneller moet handelen.”

“Ik had hem geen aanvoerder gemaakt”, zo haakt De Mos in. “Ik denk dat Schmidt hem niet zo goed kende, maar op basis van zijn reputatie en het verleden die keuze gemaakt heeft. In wedstrijden waar het er om ging heeft hij het niet laten zien. Ik denk dat Pröpper op dit moment een betere keuze zou zijn. Maar ik plaats mijn vraagtekens bij meer keuzes. Vinícíus had ik bijvoorbeeld niet laten beginnen tegen Monaco.”