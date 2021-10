Sébastien Haller: ‘Hij is een van de beste middenvelders van Nederland’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 18:28

Het duel tussen Ajax en PSV staat zondagmiddag tevens in het teken van de ontmoeting tussen Sébastien Haller en Ibrahim Sangaré. De twee zijn vrienden, doordat ze samenspelen bij de nationale ploeg van Ivoorkust. Haller noemt Sangaré in gesprek met ESPN ‘een van de beste middenvelders’ van de Eredivisie.

“Ja, Ibra is een vriend van me. Ik zie dat hij het heel goed doet bij PSV, ik ben heel blij voor hem. Ook al hoop ik dat hij dit weekend niet wint”, geeft Haller te kennen. De spits van Ajax wordt geconfronteerd met de woorden van PSV-trainer Roger Schmidt, die Sangaré ‘een topspeler voor de Eredivisie, een van de beste spelers van de competitie’ noemde. “Ja, dat vind ik ook. Hij is een van de beste middenvelders van Nederland.”

“Hij kan overal op het veld spelen. Hij neemt de bal mee vanuit achteruit en probeert het spel te maken. In de aanval probeert hij te scoren en door de verdediging te breken. Hij vooral voor een ploeg als PSV een hele goede speler”, gaat Haller verder. Desondanks rekent de spits Ajax zondag in de Johan Cruijff ArenA als favoriet. “We gaan elkaar niet voor de gek houden. We zijn Ajax, we staan eerste, we zijn regerend landskampioen. Het is aan ons om te laten zien dat dat verdiend is. Dat we verdiend eerste staan. Niets is vanzelfsprekend. Of het de Champions League is of PSV. We moeten weer hard aan het werk en ons fysiek en mentaal voorbereiden.”

“We weten hoe het vorige wedstrijd is afgelopen dus we zinnen op wraak”, wijst Haller op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, die PSV in augustus met 0-4 wist te winnen. In 36 wedstrijden voor Ajax liet Haller voorlopig 25 doelpunten en 11 assists noteren. De Ivoriaans international stelt dat de stap naar Ajax misschien wel beter heeft uitgepakt dan hij aanvankelijk verwacht had. “Ik heb mijn zelfvertrouwen op het veld teruggekregen."

Dat zelfvertrouwen was enigszins verdwenen na zijn periode bij West Ham United, waar hij niet altijd aan de hooggespannen verwachtingen kon voldoen. “Ik ben simpelweg teruggegaan naar de basis. Als aanvaller moet je het doel vinden en moeten de omstandigheden goed zijn. Dat heb ik gedaan. Het was mijn doel om in de buurt van de goal te komen om veel druk te zetten en aanvallend te spelen. Het is fijn om te zien dat iedereen gericht is op aanvallen. Ik ben teruggekeerd naar de basis van mijn positie.”