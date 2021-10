Newcastle kan ook zonder Bruce niet overtuigen; Everton gaat keihard af

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 17:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:00

Newcastle United heeft zaterdag een punt overgehouden aan zijn eerste Premier League-wedstrijd zonder de ontslagen Steve Bruce. Met diens voormalig assistent Graeme Jones op de bank sleepten the Magpies met veel moeite een punt uit het vuur op bezoek bij Crystal Palace: 1-1. Newcastle zal het punt koesteren, maar blijft op de negentiende plaats staan, terwijl Palace vijftiende staat. Verder werd Everton genadeloos geslacht door Watford, dat mede door een hattrick van Joshua King met liefst 2-5 won.

Crystal Palace - Newcastle United 1-1

Newcastle wist na een kwartier het eerste gevaar te stichten via een vrije trap, die in een scrimmage bleef liggen in het strafschopgebied. Pogingen van Emil Krafth en Callum Wilson werden in de drukte geblokt. Palace had vrijwel de hele wedstrijd de bal, maar wist daarmee niet enorm veel te creëren. Na ruim twintig minuten zag Christian Benteke wel een kopbal op de paal belanden.

Nadat Benteke kort na rust opnieuw een goede kans had gemist door van dichtbij over te schieten, was het in de 56e minuut raak voor de spits. Benteke kon een goede voorzet van Tyrick Mitchell vrij simpel binnen koppen: 1-0. De Belg kreeg enkele minuten later dé kans op 2-0, maar kopte ditmaal op de lat. Newcastle sloeg aan de overkant toe via Wilson, die de bal in het drukke strafschopgebied bij toeval op zich af kreeg en scoorde met een fraaie omhaal: 1-1. Palace had kunnen winnen, maar Benteke schoot eerst in vrijheid in de handen bij Karl Darlow en zag daarna een kopdoelpunt afgekeurd worden door de VAR vanwege het hinderen van een verdediger.

Everton - Watford 2-5

Everton begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam na drie minuten op voorsprong. Demarai Gray zette een fraaie dribbel in op de linkerflank en zette vanaf de achterlijn voor op Tom Davies, die van dichtbij binnen tike: 1-0. Watford kwam binnen het kwartier terug via Joshua King, die bij de tweede paal profiteerde van een enigszins gelukkig doorgekopte bal door Craig Cathcart: 1-1.

Het spel van Everton was niet geweldig, toch kwamen the Toffees na ruim een uur opnieuw op voorsprong. Richarlison, die pas twee minuten in het veld stond, schatte een voorzet van Michael Keane op waarde en maakte het met een zweefkopbal knap af: 2-1. Watford bleef erin geloven en kwam vlak voor tijd helemaal terug. Eerst kopte Juraj Kucka in vrijheid binnen uit een hoekschop van Cucho, daarna stond King helemaal vrij om na een voorzet van Emmanuel Dennis binnen te schieten: 2-3. Het werd nog mooier voor Watford dankzij opnieuw King, die Keane in de zestien te kijk zette met een kapbeweging en het rustig afmaakte: 2-4. Dennis tekende in blessuretijd voor het slotakkoord door Seamus Coleman uit te kappen en de bal koelbloedig binnen te schuiven: 2-5.