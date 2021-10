Freiburg vergroot zorgen voor Van Bommel; Dortmund ziet doelman uitvallen

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 17:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:37

Bayern München en Borussia Dortmund hebben zaterdagmiddag geen fout gemaakt in de strijd om de titel in de Bundesliga. Bayern was in eigen huis met 4-0 te sterk voor TSG Hoffenheim, terwijl Borussia Dortmund zonder Erling Braut Haaland met 1-3 zegevierde op bezoek bij Arminia Bielefeld. Helemaal zorgeloos verliep de middag niet voor Dortmund, daar doelman Gregor Kobel halverwege het duel geblesseerd achterbleef in de kleedkamer. Over anderhalve week speelt Dortmund de return tegen Ajax in de Champions League. Mark van Bommel ging met VfL Wolfsburg voor de vierde keer op rij onderuit, ditmaal tegen SC Freiburg: 0-2.

Bayern München - TSG Hoffenheim 4-0

Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat er voor Hoffenheim zaterdagmiddag weinig eer te behalen viel. Na twee minuten spelen nam Robert Lewandowski het vijandelijke doel al onder vuur, maar de Pool was onnauwkeurig en schoot rakelings naast. Vijf minuten later was Serge Gnabry wel trefzeker. Voorafgaand aan de treffer werd echter een overtreding geconstateerd, waardoor het doelpunt op advies van de VAR werd afgekeurd. Niet veel later was het alsnog raak voor Gnabry, toen hij aan de rechterkant van de zestien de bal ontving van Jamal Musiala en doelman Oliver Baumann met een diagonaal schot kansloos liet: 1-0.

Hoffenheim zette daar bijzonder weinig tegenover en moest toezien hoe Lewandowski de score na een half uur verdubbelde. Van grote afstand schoot de aanvalsleider op fraaie wijze raak in de rechterbovenhoek: 2-0. Lewandowski had zijn totaal nog in de eerste helft kunnen opschroeven, maar werd dit keer gestuit door Baumann. Ook na rust was het Bayern dat domineerde en kansen kreeg via Musiala en Marcel Sabitzer, maar ook zij zagen hun inzet niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Tien minuten voor tijd zorgde Eric Maxim Choupo-Moting voor de 3-0 uit een rebound, waarna Kingsley Coman in de absolute slotfase met een mooie schot voor het slotakkoord zorgde.

Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 1-3

Met Donyell Malen in de basis bij Dortmund kwam het eerste gevaar van de wedstrijd van de thuisploeg. Arminia, dat dit seizoen nog geen wedstrijd wist te winnen in de Bundesliga, moest echter toezien hoe doelman Kobel handelend optrad. Dortmund rechtte hierna al vrij snel de rug en opende de score na een half uur spelen, toen de bal op de stip ging na een overtreding van Cédric Brunner. Bij afwezigheid van Haaland nam Emre Can plaats achter de bal. De middenvelder faalde niet en vond de rechterhoek: 0-1. Het was voor Can zijn eerste strafschop in 77 Bundesliga-duels.

Zonder groots te spelen leek Dortmund het duel al voor rust te beslissen via Mats Hummels. De centrumverdediger haalde de bal op zo'n twintig meter van het doel ineens uit de lucht en volleerde knap raak: 0-2. Het spel kabbelde vervolgens wat voort, waarbij ook Arminia zich af en toe liet gelden. Patrick Wimmer probeerde het met een schot in de linkerhoek, maar zag hoe reservedoelman Marwin Hitz succesvol optrad. Hitz kwam halverwege de wedstrijd binnen de lijnen voor de in de kleedkamer achtergebleven Kobel. Nadat Jude Bellingham met een fraaie solo voor de 0-3 had getekend, zorgde Fabian Klos vanaf de stip voor het slotakkoord: 1-3.

VfL Wolfsburg - SC Freiburg 0-2

Van Bommel moest het opnieuw stellen zonder Wout Weghorst, die geveld is door het coronavirus, terwijl de trainer Micky van de Ven zoals gebruikelijk op de bank hield. In een redelijk gelijk opgaande eerste helft greep Freiburg na een half uur de leiding. Een vrije trap van Vincenzo Grifo werd met moeite gekeerd door Koen Casteels, waarna Philipp Lienhart de rebound binnen tikte: 0-1. Een kleine tien minuten later werd Mark Flekken gered door de lat bij een schot van Lukas Nmecha, terwijl de doelman van Freiburg in de tweede helft een dreigende kopbal van John Brooks over zag vliegen. Freiburg verdubbelde zijn voorsprong in de 68e minuut via Lucas Höler, die profiteerde van een goede actie over de linkerflank van Christian Günter: 0-2.

RB Leipzig - Greuther Fürth 3-1

Een Nederlands getint Greuther Fürth, dat aantrad met Nick Viergever en Jetro Willems, nam op slag van rust brutaal de leiding in Leipzig. Branimir Hrgota schoot raak vanaf elf meter. Na rust stelde de thuisploeg orde op zaken. Nadat Yussuf Poulsen beide ploegen op gelijke hoogte had gebracht, bezorgde Emil Forsberg Leipzig voor de eerste keer de voorsprong vanaf de strafschopstip. De score werd verder uitgebouwd door Dominik Szoboszlai, die knap raak schoot in de linkerhoek, en Hugo Novoa, die op aangeven van Szoboszlai doel trof. Brian Brobbey zat niet bij de wedstrijdselectie en kwam derhalve niet in actie.