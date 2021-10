Oppermachtig Chelsea legt Norwich City op de pijnbank: 7-0

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 15:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:30

Chelsea heeft zaterdagmiddag een zorgeloze middag beleefd in de Premier League. De ploeg van manager Thomas Tuchel had in eigen huis geen kind aan Norwich City en zegevierde met 7-0. Bij de thuisploeg mocht Ziyech eindelijk weer eens opdraven. De middenvelder kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Callum Hudson-Odoi en liet zich meteen gelden met een aantal schoten. Tim Krul wist een treffer echter te voorkomen. De Nederlander pakte eveneens een strafschop van Mason Mount, maar kwam te vroeg van de lijn en was bij de rebound wel geklopt. Chelsea verstevigt door de zege de koppositie en heeft nu een gat van vier punten op achtervolger Liverpool.

Tuchel moest het op Stamford Bridge stellen zonder Romelu Lukaku en Timo Werner, die midweeks uitvielen met uiteenlopende blessures. Daardoor was er onder meer een basisplek voor Kai Havertz, die als valse nummer 9 speelde. Chelsea domineerde vanaf het eerste fluitsignaal en liet de bezoekers geen moment in de wedstrijd komen. De ban werd na tien minuten gebroken door Mount, die uithaalde van een meter of twintig en met een vlammend schot raak schoot via de binnenkant van de linkerpaal. Toen Hudson-Odoi er na achttien minuten 2-0 van maakte leek het duel al beslist. De aanvaller rondde beheerst af na een sublieme steekpass van Mateo Kovacic.

De score wordt groter en groter.. Er blijft Norwich werkelijk niets bespaard ?? De voorzet van Hudson-Odoi wordt aangeraakt door Max Aarons, waardoor Tim Krul kansloos is ???????#ZiggoSport #PremierLeague #CHENOR pic.twitter.com/z7JPiLaOxX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2021

Het eerste schot van de wedstrijd van Norwich volgde na 36 minuten (!) spelen. Doelman Édouard Mendy kwam echter niet in gevaar en zag hoe Reece James de score niet veel later verder uitbouwde. De vleugelverdediger werd bediend door Mount en haalde aan de rechterkant van het strafschopgebied doeltreffend uit. Ook Ronald de Boer zag vanuit de studio bij Ziggo Sport dat het goed zat bij de Londenaren. "Ze spelen echt fantastisch. Agressief, goed aan de bal, met veel vertrouwen en diepgang." Na rust nam de scoringsdrang niet af bij Chelsea, dat via Ben Chilwell op 4-0 kwam. De linksback schoot diagonaal raak.

???????????????? ???????? ?? In de blessuretijd mag Mason Mount ook nog zijn derde van de middag binnen tikken na rap werk van Loftus-Cheek ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHENOR pic.twitter.com/R4rpqSMZ0n — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 23, 2021

Terwijl Krul lijdzaam toekeek werd hij na ruim een uur spelen verschalkt door zijn eigen verdediger. Max Aarons werkte een voorzet van Hudson-Odoi achter zijn eigen doelman, waarna tot overmaat van ramp ook Ben Gibson er nog met een indirecte rode kaart vanaf moest. Tuchel bracht vervolgens onder meer Ziyech binnen de lijnen. De middenvelder probeerde het twee keer van afstand, maar vond beide keren Krul op zijn weg. Gescoord werd er nog wel. Mount mocht na te vroeg uitlopen van Krul twee keer aanleggen voor een strafschop en completeerde zijn hattrick in de slotfase op aangeven van Ruben Loftus-Cheek: 7-0.