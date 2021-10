Sangaré kijkt uit naar weerzien met ‘maat’: ‘We wisselen niet veel woorden'

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 14:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:03

De topper tussen Ajax en PSV betekent ook een Ivoriaans onderonsje. Ibrahim Sangaré heeft met PSV de achtervolging op zijn landgenoot Sébastien Haller van Ajax ingezet. De middenvelder en spits spreken elkaar in Nederland weinig, maar kunnen goed met elkaar overweg bij de nationale ploeg, zo vertelt Sangaré tegen ESPN. Volgens de PSV'er is het duel van zondag allermist bepalend voor de titelstrijd.

Volgens Sangaré zegt de uitslag van zondag niets over het verloop van de competitie. "Het verschil op de ranglijst is maar een of twee punten. We spelen tot het eind van het seizoen om de titel', aldus Sangaré. "Ajax tegen PSV is altijd een wedstrijd geweest met veel spanning en hindernissen. Het is een soort derby en derby's moet je zien te winnen. Ajax is onze belangrijkste concurrent", weet de controlerende middenvelder.

Sangaré kreeg vorig seizoen veel kritiek te verwerken, maar bemoeit zich steeds meer met het aanvalsspel van PSV en dat komt hem op lovende woorden te staan. "Vorig jaar was ik nog een nieuweling in het land en in de competitie", benadrukt de Ivoriaan. "Nu ben ik meer gewend en weet ik een beetje hoe het er hier aan toegaat. Sporters krijgen altijd kritiek. Ik richt me altijd op mezelf. Het harde werken werpt dan vanzelf zijn vruchten af. Ik merk dat ik progressie boek en dat het beter gaat."

Voor Sangaré wordt het duel met Ajax een weerzien met Haller, met wie hij ook samen afreist voor interlands met de nationale ploeg van Ivoorkust. "Ja, dat is mijn maat", vertelt de PSV'er. "We zijn concurrenten. We plagen elkaar. Maar als we op het veld staan, is het ieder voor zich. Dan wil je alleen maar winnen. Dan is het de beste die wint, maar we blijven vrienden. We wisselen niet zoveel woorden uit, maar bij het Ivoriaanse elftal kunnen we veel praten en wisselen we wel veel woorden met elkaar."