Koeman krijgt goed nieuws uit de ziekenboeg in aanloop naar el Clásico

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 13:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:49

Ronald Koeman heeft zaterdagmiddag vooruitgeblikt op de kraker in LaLiga tussen Barcelona en Real Madrid van zondagmiddag. De oefenmeester kreeg goed nieuws in aanloop naar el Clásico, daar bekend is geworden dat Jordi Alba fit genoeg is om onderdeel uit te maken van de wedstrijdselectie. De verdediger liep tegen Dynamo Kiev een licht verstuikte enkel op. De geblesseerden Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite, Pedri en Ronald Araújo ontbreken op de 23-koppige lijst.

Koeman benadrukt dat het duel met Real een belangrijke is, maar dat er nog lang te spelen is. "De wedstrijd tegen Bayern München was een ander verhaal", benadrukt Koeman. "Maar het is waar dat we kunnen laten zien dat we op de goede weg zijn. Het resultaat is belangrijk. We moeten spelen zonder angst. We moeten laten zien dat we kunnen winnen en dat verlangen moeten we vanaf het eerste fluitsignaal uitstralen. Ik hoop vooral dat het stadion vol zit, de sfeer geweldig is en de mensen kunnen genieten."

Zoals bijna te doen gebruikelijk werd ook ditmaal gevraagd naar het vertrouwen in zijn functioneren. "Ik weet niet of mensen wantrouwen hebben", aldus de Nederlander. "Wij in ieder geval niet. We weten wat we kunnen en dat willen we laten zien. Voor een Clásico is er geen duidelijke favoriet. We spelen thuis, we hebben onze eigen supporters. Ik heb die angst niet. We willen nog maar eens laten zien dat we een goed team hebben. We zijn min of meer aan elkaar gewaagd. Er zijn details waarin zij beter zijn en details waar wij beter in zijn."

Volgens Koeman is Alba fit genoeg om te spelen tegen Real. Over een eventuele basisplek van Ansu Fati wilde de oefenmeester niks kwijt. De aanvaller werd tegen Kiev rust gegund en buiten de basis gelaten. Hij zag zijn plek in de voorhoede worden ingenomen door Luuk de Jong. "Hij is een speler die veel laat zien", zegt Koeman over Fati. "Hij is op de goede weg. Ansu moet met rust worden gelaten zodat hij kan herstellen en de fitheid en het ritme krijgt wat elke speler nodig heeft. We moeten niet denken dat dat zo is. Het is gewoon Ansu, een onderdeel van het team."