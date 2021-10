Ronaldo openhartig: ‘Mensen die dat niet willen zien, mogen mij niet’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 13:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:28

Een openhartige Cristiano Ronaldo heeft in een uitgebreid interview met Sky Sports onder meer verteld over mensen die hem haten, het vervolg van zijn interlandcarrière en zijn woede-uitbarsting na het gelijkspel tegen Everton (1-1). De Portugese superster is nog niet van plan om een stapje terug te doen en hoopt dit seizoen met Manchester United om de prijzen te spelen. "Ik ga nog van heel veel mensen de monden snoeren", klinkt het zelfverzekerd uit de mond van Ronaldo.

De aanvaller is van mening dat het tijd nodig heeft voordat United weer als vanouds gaat presteren. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer draait tot dusver een wisselvallig seizoen en moet in de Premier League genoegen nemen met de zesde plek. "We zitten in een fase waarin een aantal belangrijke veranderingen heeft plaatsgevonden", merkt Ronaldo op. "De club heeft mij gekocht, Raphaël Varane en Jadon Sancho. Die aanpassing heeft tijd nodig, maar ook het systeem waarin we nu spelen. Maar ik denk dat we stap voor stap moeten beseffen dat alles mogelijk is."

?? "I know my role in the team." Cristiano Ronaldo says he has been brought back to #MUFC to score goals and use his experience to help develop the club’s younger players ?? pic.twitter.com/dHfJIwpstJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 22, 2021

Ronaldo greep deze week nog maar weer eens een hoofdrol in de Champions League door United met een kopbal voorbij Atalanta (3-2) te helpen. "In de Champions League heb ik de meeste doelpunten, de meeste overwinningen, assists... alles. Maar ik wil doorgaan. Ik voetbal graag. Ik voel me goed om mensen blij te maken", stelt de Portugees. "Stoppen als international? Het is mijn tijd nog niet om een stap terug te doen. Waarom? Het is niet wat mensen willen, het is niet wat ik wil. Ik voel dat ik nog in staat ben om te sprinten, om te dribbelen en te schieten. Daar denk ik pas aan als de kracht er niet meer is, maar die heb ik nog steeds."

De sterspeler benadrukt dat hij is teruggekeerd om met United prijzen te winnen. "Ik weet wanneer het team mijn verdediging nodig heeft", vertelt hij. "Mijn rol binnen de club is om te winnen, het team te helpen en doelpunten te maken. Ook verdedigen maakt onderdeel uit van mijn werk. De mensen die dat niet willen zien, mogen mij niet. Maar om eerlijk te zijn, ik ben 36, ik win alles, dus ik ga me geen zorgen maken over de mensen die slechte dingen over me zeggen. Ik slaap 's nachts goed en ga met een goed geweten naar bed. Die mensen moeten daar vooral mee doorgaan, want ik zal nog vele monden snoeren."

Kritiek is onderdeel van de business, meent Ronaldo. "Ik maak me daar geen zorgen over. En ik zie het als een goede zaak om eerlijk te zijn. Als mensen zich zorgen over mij of over mij praten, is dat omdat ze mijn potentieel en waarde binnen het voetbal nog steeds kennen. Dus het is goed. Ik zal je een voorbeeld geven: als je op een school zit en je bent de beste leerling, zal de slechtste leerling altijd zeggen dat hij je niet mag. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik nog steeds gelukkig ben en van voetbal geniet."