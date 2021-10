Evra onthult seksueel misbruik: ‘Mijn moeder was er kapot van’

Patrice Evra is op jonge leeftijd slachtoffer geworden van seksueel misbruik, zo heeft de voormalig profvoetballer onthuld in zijn nieuwe biografie I Love This Game. De Fransman werd misbruikt door zijn leraar toen hij dertien was, maar deed nooit aangifte. Zijn moeder, die het schokkende nieuws pas twee weken geleden te horen kreeg van haar zoon, heeft er nu alsnog op aangedrongen om een rechtszaak aan te spannen.

De biografie van Evra wordt momenteel uitgegeven in Engeland door Simon & Schuster. In het boek zegt Evra onder meer dat toen de politie jaren geleden naar hem toeging om te vragen naar de leraar, de docent al meerdere aanklachten had liggen van oud-leerlingen. Evra gaf er destijds de voorkeur aan om niets te melden en zich op zijn carrière te focussen. "Het was een leraar die me aanbood om bij hem thuis te blijven slapen in plaats van elke dag tussen school en thuis te pendelen in Frankrijk", vertelt de inmiddels veertigjarige Evra in gesprek met The Times.

Evra kende een roemrijke carrière en stond onder meer onder contract bij Manchester United, Juventus, AS Monaco en Olympique Marseille. In 2019 besloot hij een punt achter zijn loopbaan te zetten en nu, twee jaar later, brengt hij zijn biografie op de markt. Daarin wordt het misbruik uitgebreid benoemd. Zijn moeder vertelde hij het pas twee weken geleden. "Natuurlijk was ze er kapot van", aldus Evra. "Het was een moeilijk moment voor mij en mijn moeder. Ik moet het ook nog een paar van mijn broers en zussen en goede vrienden vertellen."

Evra benadrukt dat het niet zijn intentie is dat mensen medelijden met hem krijgen als ze het verhaal horen of lezen. "Het is een moeilijke situatie", gaat de 81-voudig Frans international verder. "Een moeder verwacht dit niet van haar eigen kind te horen. Het was een grote schok voor haar en ik zag veel woede en ongeloof in haar ogen. Ze zei dat het haar speet dat ze het nooit heeft geweten. Ze zei: ‘Je moet het niet in je boek zetten, het is privé Patrice’, maar toen zei ik: ‘Mama, het gaat niet over mij, dit boek is er ook voor andere kinderen die een lastige jeugd hebben'. Daarna begreep ze het."