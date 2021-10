Klaassen: ‘Ik was er even klaar mee en vroeg me af: wat doe ik hier nog?’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 10:53 • Laatste update: 10:55

Davy Klaassen heeft in een interview met de Volkskrant gereageerd op zijn reserverol bij Ajax. De aanvallende middenvelder geeft aan dat het hem irriteert als hij op de bank zit. Ook gaat de Oranje-international in op het afgelopen EK, waar hij onder de inmiddels vertrokken bondscoach Frank de Boer genoegen moest nemen met een bijrol en geen minuut in actie kwam.

De Boer gaf tijdens het EK op het middenveld van Oranje de voorkeur aan Marten de Roon, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum. Klaassen moest hopen op een invalbeurt, maar zover kwam het niet. “Ik ging naar het EK met de gedachte om basisspeler te zijn”, aldus Klaassen, die tegen zijn verwachting in op de bank belandde, mede doordat de bondscoach koos voor het veelbesproken 5-3-2-systeem. “Toen ging De Boer naar een ander systeem en koos hij andere jongens. Ik kan dat niet leuk vinden, maar je moet zorgen dat je er staat als er wat gebeurt. Maar ja, er kwam niets.”

Klaassen noemt het ‘irritant’ dat hij lang moest warmlopen en niet inviel. “Zelfs in die laatste groepswedstrijd, tegen Noord-Macedonië, waarin het nergens meer om ging. Ik was er even klaar mee en vroeg me af: wat doe ik hier nog? Nee, ik heb niet aan De Boer gevraagd waarom. Hij zal vast zijn redenen hebben gehad. Ik weet niet waarom ik dat niet vroeg”, aldus Klaassen, die zich de afgelopen interlandperiodes basisspeler mocht noemen onder de huidige bondscoach Louis van Gaal.

Bij Ajax is Klaassen zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Steven Berghuis. De aankoop heeft zijn kans gegrepen op de positie van aanvallende middenvelder terwijl Klaassen in de lappenmand zat. Ajax-trainer Erik ten Hag legde afgelopen dinsdag voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0) uit waarom Berghuis de voorkeur krijgt boven Klaassen: “Waarom Berghuis en geen Klaassen? Omdat Berghuis geweldig heeft gespeeld de afgelopen weken”, vertelde Ten Hag voor de camera van RTL7. “Zeker in de Champions League, zowel in Lissabon als tegen Besiktas. Daar was hij bepalend en beslissend. De vorm is de beslissende factor geweest. Ik weet ook dat Davy een hele goede optie is. Het is een lastige keuze, want je weet dat Davy het ook voor je kan brengen.”

Klaassen moet voorlopig genoegen nemen met een rol als invaller. Hij zegt dat het hem irriteert als hij op de bank zit. “Andere mensen zeggen dan: je hebt een dik contract, je zit bij een mooie club, waar maak je je druk om? Maar op dat moment wil ik spelen. Als je dat gevoel niet hebt, gaat het vlot bergafwaarts”, stelt de Ajacied. “Door die instelling ben ik ver gekomen. Het is simpel: als je fit bent en niet speelt, is dat klote. De trainer ziet ook dat ik dan niet blij ben. Het is voor hem ook niet makkelijk. Hij heeft niet alleen met mij te maken.”