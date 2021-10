Feyenoord-icoon Wim Jansen doet trieste onthulling over gezondheid

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 09:57 • Yanick Vos • Laatste update: 12:17

Wim Jansen lijdt aan dementie. Dat onthult de oud-voetballer van Feyenoord in zijn boek, dat ter ere van zijn 75ste verjaardag komende week verschijnt. De oud-trainer van de Rotterdammers had al enige tijd het vermoeden dat er iets mis was en liet zich daarom halverwege de coronacrisis uitgebreid onderzoeken. Jansen is getroffen door een beginnende vorm van dementie.

Het Algemeen Dagblad schrijft zaterdag dat de oud-international merkte dat hij steeds vaker aan zijn vrouw Cobie moest vragen welke dag het nou precies was. Nadat Jansen de biografie van voormalig doelman Piet Schrijvers, die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, had gelezen, sloeg de twijfel toe en liet hij zich onderzoeken. De ziekte bevindt zich in een beginnend stadium. Het is voor Jansen, goed voor 65 interlands, onzeker hoe de komende jaren eruit zullen zien.

“Hoe snel zal het gaan?", vraagt Jansen zich af in het boek Meesterbrein, dat woensdag in de verkoop gaat. “Of blijft het nog een tijdje zoals het nu is? Ik wil zolang mogelijk genieten van onze kinderen en twee kleinkinderen. We gaan nog naar de thuiswedstrijden van Feyenoord. Bij al het andere zal ik keuzes moeten maken”, aldus Jansen, die op 28 oktober zijn 75ste verjaardag viert.

Jansen, die met Oranje de WK-finales van 1974 en 1978 verloor, won met Feyenoord drie landstitels, de KNVB Beker, Europa Cup I en het WK voor clubteams. Als speler kwam hij tot 476 officiële wedstrijden en 39 doelpunten in alle competities voor de Rotterdammers. Jansen was bij Feyenoord later ook technisch directeur, assistent-trainer en begeleider van jeugdtrainers.