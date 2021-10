Antony kan zondag tegen PSV rekenen op speciale behandeling

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 08:37 • Yanick Vos

Philipp Max wacht zondag de taak om Antony onschadelijk te maken in de kraker tussen Ajax en PSV. De Duitse linksback denkt echter dat het hem alleen niet gaat lukken om de Braziliaans international te stoppen. In gesprek met De Telegraaf kondigt hij aan dat PSV Antony als ploeg zal bespelen. “Tegen zulke spelers kun je het niet alleen opnemen”, aldus Max.

Antony verkeert dit seizoen in een uitstekende vorm. De 21-jarige rechtsbuiten staat tot dusver op drie doelpunten en evenveel assists in alle competities. Zijn sterke prestaties hebben ertoe geleid dat hij zich sinds deze maand Braziliaans international mag noemen. Afgelopen dinsdag maakte hij grote indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0 winst). Hij was ongrijpbaar voor de Duitse defensie en scoorde na rust de 3-0. Zondagmiddag staat hij tegenover PSV’er Max.

“Antony is een geweldige speler. Hij was super bij de Spelen in Tokio en heeft zijn debuut voor Brazilië gemaakt”, zegt Max in de krant. “Hij voert in hoog tempo prachtige bewegingen uit. Tegen zulke spelers kun je het niet alleen opnemen. Iemand met zoveel individuele klasse moet je als ploeg bespelen. Vorig seizoen speelden we in de competitie twee keer gelijk tegen Ajax en in augustus wonnen we de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4). Dat kan alleen als je goed samenwerkt. We zullen Antony gezamenlijk onschadelijk moeten maken”, aldus de Duitse linksback.

PSV moet het zondag in de Johan Cruijff ArenA stellen zonder Cody Gakpo en Noni Madueke. De twee aanvallers raakten afgelopen donderdag geblesseerd in het met 1-2 verloren Europa League-duel met AS Monaco. Ajax-trainer Erik ten Hag heeft op een aantal langdurig geblesseerden na geen blessuregevallen. De geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber zijn er niet bij, terwijl André Onana nog een schorsing uitzit. De wedstrijd tussen de nummers één en twee van de Eredivisie begint om 16.45 uur.