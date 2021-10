Assist Ünüvar gaat de wereld over: ‘Er is helemaal geen ruimte daar!’

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 08:10 • Yanick Vos • Laatste update: 08:17

Naci Ünüvar zorgde vrijdagavond voor het hoogtepunt bij de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Jong Ajax. In de 91ste minuut gaf hij een wonderschone assist op de 0-3 van Victor Jensen. Het achttienjarige Ajax-talent stond tegenover twee verdedigers, toen hij Jensen met een briljante hakbal in scoringspositie bracht. Op Twitter bedankt Ünüvar zijn club voor de inspiratie in een reactie op een video van Ajax, waarin technische hoogstandjes tegen Borussia Dortmund elkaar in hoog tempo opvolgen.

Bij een 0-2 voorsprong kwam Ünüvar terecht in het vijandelijke strafschopgebied. Terwijl de ESPN-commentator dacht dat de aanvallende middenvelder op zoek was naar een schot, deed Ünüvar iets onverwachts. “Nog maar eens kijken, hoe hij dat voor elkaar krijgt”, aldus de commentator als de herhaling wordt ingestart. “Er is helemaal geen ruimte daar om die bal bij Jensen te krijgen. Met zijn rug naar het doel en dan doet hij dit… Geweldig!” Het was de tweede assist van Ünüvar deze wedstrijd. Hij stond ook al aan de basis van de 0-1, eveneens gemaakt door Jensen.

Ünüvar meldde zich vrijdagavond nog op Twitter en haalde daar een video Ajax-video van de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund (4-0) aan. In deze video worden verschillende hakballen van onder meer Steven Berghuis, Antony, Sébastien Haller en Noussair Mazraoui achter elkaar afgespeeld. “Bedankt voor de inspiratie”, aldus Ünüvar, wiens assist op Twitter veelvuldig wordt gedeeld.