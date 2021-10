Dankzij Sneijder in Eredivisie: ‘Een half jaar geleden werkte ik in de Subway'

Zaterdag, 23 oktober 2021 om 07:02 • Yanick Vos • Laatste update: 08:34

Tijjani Noslin was vrijdagavond met zijn eerste doelpunt als profvoetballer van grote waarde voor Fortuna Sittard op bezoek bij Willem II (1-1). Het werd een avond om nooit te vergeten voor de 22-jarige aanvaller, die tot aan een half jaar geleden nog bij de amateurs van DHSC speelde. Met behulp van Wesley Sneijder en Mounir El Hamdaoui kwam Noslin in Sittard terecht.

“Hier droom je van kleins af aan van. Hier heb ik altijd naartoe gewerkt. Ik dacht: als die bal erin gaat, dan maak ik iets mee wat me voor de rest van mijn leven zal bij blijven. Als de bal het net raakt dan komt alle ontlading eruit”, aldus Noslin na afloop voor de camera van ESPN. Halverwege de wedstrijd kwam hij binnen de lijnen als vervanger van Mickaël Tirpan en tien minuten later was het raak. Op aangeven van George Cox opende Noslin de score. Genoeg voor een overwinning was zijn doelpunt niet, want de eindstand werd op 1-1 bepaald door Mats Köhlert.

Noslin, een centrumspits die ook als buitenspeler uit de voeten kan, mag zich profvoetballer noemen dankzij Sneijder. “Een half jaar geleden voetbalde ik bij DHSC in Utrecht en werkte ik in de Subway. En nu sta ik in de Eredivisie”, zei de voormalig jeugdspeler van onder meer FC Den Bosch en FC Twente vrijdagavond. Vorig jaar kwam hij terecht bij DHSC, waar Sneijder assistent-trainer was. De voormalig Oranje-international nam samen met El Hamdaoui Noslin onder zijn hoede. Via TOP Oss kwam de aanvaller afgelopen zomer op voorspraak van Sneijder terecht bij Fortuna Sittard, dat met Sjors Ultee, Robbie Alflen en Jan Wouters in de technische staf een Utrechtse connectie heeft.

In Limburg zette Noslin zijn handtekening onder een contract tot aan de zomer van 2024, met een optie voor nog een jaar. De aanvaller is blij dat Sneijder en El Hamdaoui hem hebben geholpen. “Dat is allemaal heel spontaan gebeurd”, aldus Noslin. “Sneijder zat al bij DHSC en daar kwam El Hamdaoui bij. Zij vroegen of ze mij konden begeleiden. Ik had niets te verliezen, dus ben ik met hen in zee gegaan. Ik ben blij dat ze het in mij zagen zitten.” Dit Eredivisie-seizoen staat de teller van Noslin op zes invalbeurten.

Noslin stond vrijdagavond de pers te woord met zijn moeder aan zijn zijde. Zij speelde namelijk een belangrijke rol voorafgaand aan het duel met Willem II. Noslin was namelijk zijn voetbalschoenen en scheenbeschermers vergeten en die kwam zijn moeder brengen. “Dat heeft geluk gebracht. Misschien moet ik ze maar eens vaker vergeten”, zei Noslin met een lach tegen L1.