Politie Rotterdam maakt meer details bekend: politiehond beet fans én ME'er

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 23:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:22

Er zijn meer details naar buiten gekomen van de ongeregeldheden rondom Feyenoord - 1. FC Union Berlin in de Conference League donderdagavond. Voor, tijdens en na het duel was het onrustig, al is volgens de politie Rotterdam erger voorkomen. Zo werden onder meer boksbeugels, verzwaarde handschoenen, bivakmutsen en gevechtsbitjes in beslag genomen toen een groep Duitse supporters werd omsingeld door de politie. Alle 75 arrestanten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Zestien van hen kregen een boete, onder meer voor openlijke geweldpleging.

Woensdagavond ging het al afschuwelijk mis, toen een deel van de clubleiding van Union in een restaurant werd aangevallen door hooligans van Feyenoord. Desondanks hoeft Feyenoord over twee weken, als de return op het programma staat in Berlijn, niet te vrezen voor wraakacties. "We hebben problemen gehad met de politie, niet met de fans", vertelt Andreas Latteman van de Eiserne Hilfe, een rechtshulpcollectief voor de aanhang van de Duitse club, daags na de 3-1 zege van Feyenoord tegen het Algemeen Dagblad.

Die ruzie met de politie kwam volgens de Duitsers voort uit buitensporig geweld van de dienders. Volgens Latteman begonnen de ME'ers met slaan op de Oranjeboomstraat in Rotterdam-Zuid. Volgens berichten zouden meerdere Duitse fans gewond zijn geraakt bij de aanvaring, onder meer aan het hoofd. Ook zouden politiehonden gebeten hebben, waarbij ook een ME'er gewond is geraakt. "Als de amokmaker blijft doorgaan, dan kan de hond bijtend worden ingezet", verklaart een woordvoerder van de politie Rotterdam de inzet van de politiehond.

Dat daarbij ook een ME'er gewond raakte, wordt betreurd. Politiehonden worden doorgaans enkel ingezet om af te schrikken, zo benadrukt de woordvoerder. "In de hectiek van het gevecht kan het gebeuren dat een hond in een split second om zich heen bijt en de verkeerde persoon pakt." Over de hoofdwonden stelt de politie dat als er in korte tijd veel geweld wordt geuit tegen de politie, het helaas kan gebeuren dat iemand wordt geraakt 'op een plek die in basis niet de bedoeling is'. In totaal werden 75 arrestaties verricht, waaronder ook Feyenoordfans.

Desondanks stelt de politie Rotterdam dat door adequaat handelen meerdere confrontaties zijn voorkomen rond het Conference League-duel. Zo is een groep van zo'n zestig Duitse fans opgepakt, nadat zij met de trein vanuit Zwijndrecht naar Lombardijen-Rotterdam waren gereisd. Toen de groep daar aangekomen werd ingesloten door de politie, kwamen onder meer boksbeugels, verzwaarde handschoenen, bivakmutsen en gevechtsbitjes tevoorschijn. Verwacht wordt dat over twee weken achtduizend Feyenoord-fans de gang naar Berlijn maken, terwijl er maar 2800 kaarten beschikbaar zijn voor het uitvak.