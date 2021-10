Oranjeleeuwinnen boeken 0-8 zege en liggen op koers richting WK

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 22:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:22

De Oranjevrouwen hebben vrijdagavond de koppositie veroverd in Groep C van de WK-kwalificatiereeks. Op bezoek bij Cyprus waren de Oranje Leeuwinnen met 0-8 veel te sterk, terwijl concurrent Tsjechië met 4-0 onderuit ging op bezoek bij IJsland. Met zeven punten uit drie wedstrijden gaat de ploeg van bondscoach Mark Parsons aan kop; Tsjechië staat met vier punten tweede. Wit-Rusland staat met drie punten derde, maar heeft nog twee duels tegoed. IJsland (drie uit twee) en Cyprus (nul uit drie) completeren de poule.

Nog voor het verstrijken van de derde speelminuut opende Vivianne Miedema de score. Na een uitstekende dieptepass controleerde Daniëlle van de Donk de bal en gaf ze een breedtepass aan de spits van Arsenal, die eenvoudig kon binnentikken: 0-1. De marge werd na ruim tien minuten spelen verdubbeld. Ditmaal was Van de Donk zelf het eindstation van een succesvolle aanval en werkte met een bekeken bal de 0-2 tegen de touwen. De 0-3 kwam op naam van Jill Roord, die kort voor haar eerste treffer nog op de paal schoot.

'3 Doelpunt Oranje! Vivianne Miedema opent de score in de openingsfase, nadat Van de Donk aflegt op de Arsenal-spits.

In het restant van de eerste helft kwamen de Oranje Leeuwinnen niet meer tot scoren. Sherida Spitse kwam nog wel dichtbij, daar zij in de 21ste speelminuut uit een vrije trap de lat raakte. Na de rust begon de Cypriotische defensie nog meer scheuren te vertonen. Roord tekende vier minuten na de pauze op aangeven van Miedema haar tweede van de avond aan. De 0-5 kwam voort uit een eigen doelpunt. Na een voorzet van Lieke Martens slaagde Chara Charalambous er niet in om de bal op succesvol te verwerken, en schoot de bal op ongelukkige wijze in eigen doel.

51' Doelpunt Oranje! En het mag geen verrassing meer zijn: 0-5. Ditmaal een eigen doelpunt van Cyprus, na een voorzet van Lieke Martens. Oranje lijkt de flow weer opgepakt te hebben en weet van geen ophouden.

Roord completeerde in de 53ste minuut haar ‘valse’ hattrick, toen zij op aangeven van Martens de 0-6 binnentikte. Vervolgens brak er een impasse aan, en die werd pas verbroken in de 81ste minuut. Joëlle Smits maakte zeven minuten na haar invalbeurt haar eerste interlandgoal: 0-7. Het slotakkord werd gespeeld door Merel van Dongen, die de bal met een verwoestend schot in de kruising joeg: 0-8. De nummer één van de groep gaat rechtstreeks naar het WK over twee jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De nummer twee gaat de play-offs in.