Derksen niet onder de indruk van Ajacieden: ‘Huis-tuin-en-keuken-voetballers’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 22:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:16

Edson Álvarez en Lisandro Martínez hebben Johan Derksen nog niet bepaald kunnen overtuigen. De middenvelder en centrumverdediger zijn niet meer weg te denken uit de basiself van Ajax en maakten ook dinsdag in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0) weer een ijzersterke indruk, maar dat heeft Derksen niet kunnen overtuigen. De analist is van mening dat Ajax in staat moet zijn om dergelijke spelers zelf op te leiden.

"Er zijn mensen die mij wijs willen maken dat Álvarez en Martínez grote spelers zijn, maar ik blijf het huis-tuin-en-keuken-voetballers vinden", viel Derksen bij Veronica Inside maar meteen met de deur in huis. "Ik vind ook dat je dit soort spelers geen topsalaris hoeft te betalen, die kun je zelf opleiden. Er lopen in Nederland twintig spelers die beter zijn dan deze twee. Ik vind het niks bijzonders. Ze voegen niks aan Ajax toe. Maar als je een beetje fit bent draai je met dit Ajax wel mee."

Derksen laat als voorbeeld de naam van Riechedly Bazoer, die tussen 2012 en 2017 het shirt van de Amsterdammers droeg. "Dat zal Ajax wel niet willen, want dan halen ze hem terug terwijl hij de club in de steek gelaten heeft", gaat Derksen verder. "Maar die jongen heeft toch veel meet voetballende mogelijkheden dan welke Zuid-Amerkaan dan ook? We moeten dit echt niet idealiseren. Dit zijn gewoon huis-tuin-en-keuken-voetballers, daar zitten er dertien van in een dozijn", meent Derksen.

Ook Valentijn Driessen, die eveneens aanschoof in het voetbalpraatprogramma, is niet gecharmeerd van Álvarez. "Ik ben het wel met Johan eens, wat Álvarez betreft", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. "Martínez niet, die heeft Daley Blind uit het centrum gespeeld." Van Álvarez werd vrijdag bekend dat hij een charmeoffensief van Stade Rennes heeft afgeslagen afgelopen zomer. De defensief ingestelde middenvelder moest op andere gedachten worden gebracht door Salma Hayek, een Mexicaans-Amerikaanse actrice die getrouwd is met François Pinault, eigenaar van Rennes.