Volendam blijft winnen; Excelsior bezorgt Ricardo Kishna nare rentree

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 21:59 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

FC Volendam heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie behouden. Op bezoek bij Jong AZ won de ploeg van trainer met minimale cijfers: 0-1. Tegelijkertijd heeft boekten ook de naaste achtervolgers, Excelsior en De Graafschap, zeges in hun respectievelijke wedstrijden. De Rotterdammers waren met 0-2 te sterk voor ADO Den Haag, terwijl De Graafschap won van VVV-Venlo: 1-2. Volendam gaat met 27 punten uit twaalf duels aan kop; Excelsior vaart met 25 punten in het kielzog, terwijl de Doetinchemmers met 23 punten de top drie completeren.

ADO Den Haag - Excelsior 0-2

Opvallend was de aanwezigheid van Ricardo Kishna, die in april 2021 tegen Fortuna Sittard zijn laatste wedstrijd speelde voor ADO. De buitenspeler maakte na ruim een uur spelen als invaller zijn rentree. In de openingsfase van de wedstrijd werd Excelsior tot tweemaal toe gevaarlijk. Zo moest doelman Luuk Koopmans in actie komen op een schot van Mats Wieffer en smoorde een schot van Marouan Azarkan ternauwernood in de kiem. Vanaf de twintigste speelminuut nam ADO het initiatief in de wedstrijd over, maar de toegenomen aanvalslust leverde geen treffer op. Gescoord werd er wel in de tweede helft door Excelsior. Vanaf de rechterkant had Modeste Duku een scherpe voorzet in huis, waarna Jamal Amofa de bal op onfortuinlijke wijze in eigen doel gleed. De thuisploeg voerde de druk nog flink op in het restant van de wedstrijd, maar uiteindelijk zorgde Redouan el Yaakoubi in de 82ste minuut voor de beslissing.

Jong AZ - FC Volendam 0-1

Vanaf het eerste fluitsignaal lieten de Volendammers blijken dat er voor de beloften van AZ niets te halen viel. Onder meer Robert Mühren (schot geblokt) en Alex Plat (redding) zorgden al direct voor veel gevaar, maar Jong AZ hield stand. Halverwege het eerste bedrijf werd een grote kans om zeep geholpen door Daryl van Mieghem, die de bal na een pass van Mühren voor het intikken had maar zijn inzet geblokkeerd zag worden. Het was een wonder dat het scorebord halverwege nog niet in beweging was gekomen. Na een uur spelen vond Volendam dan toch de langverwachte openingstreffer. Boy Deul had een fraaie individuele actie en huis en stuurde Van Mieghem de diepte in. De linksbuiten compenseerde zijn gemiste kansen uit het eerste bedrijf en rondde op koelbloedige wijze af. Er werden nog diverse pogingen gedaan om de voordelige marge uit te breiden, maar de thuisploeg beperkte de schade.

VVV-Venlo - De Graafschap 1-2

Het duel in Venlo begon met een schitterend eerbetoon aan de veel te jong overleden Nick Groot Bruinderink (32) uit Didam. De supporter van De Graafschap overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van een noodlottig verkeersongeval. Gejuicht werd er in De Koel pas na rust, allereerst door de bezoekers. De openingstreffer werd verzorgd door Giovanni Korte, die met een verwoestende uithaal scoorde: 0-1. Enkele minuten later kwam Venlo langszij. Na balverlies bij De Graafschap was Sven Braken er als de kippen bij om het leer geplaatst langs Hidde Jurjus in het doel te leggen. De Graafschap trok in die fase van het duel door en tekende via Jasper van Heertum ook al snel voor de 1-2. Het schot van de verdediger in de linkerhoek bleek voldoende voor de zege.

FC Eindhoven - Jong Ajax 1-3

Jong Ajax is er voor de 45ste keer op rij niet in geslaagd om de nul te houden. Gewonnen werd er wel op bezoek bij de Eindhovenaren, die in de 38ste minuut op achterstand kwamen. Na een razendsnelle omschakeling van Naci Ünüvar werd Victor Jensen in stelling gebracht. Oog in oog met doelman Nigel Bertrams rondde de linksbuiten op koelbloedige wijze af. Op slag van rust verdubbelden de Amsterdammers hun voorsprong. Kenneth Taylor kreeg de bal via Youri Regeer voor zijn voeten en scoorde uit de draai: 0-2. In het tweede bedrijf viel het tempo uit de wedstrijd, maar in de 91ste minuut kon Jensen, wederom op aangeven van Ünüvar, zijn tweede van de avond aantekenen. De assist van Ünüvar was er een van grote schoonheid, daar hij de Eindhovense defensie dol draaide en vervolgens een hakbal gaf. Daarmee leek Jong Ajax eindelijk de nul te houden, maar twee minuten later verzorgde Barnabas Racz toch nog een Eindhovense eretreffer: 1-3. Mawouna Amevor pakte in de slotminuut twee gele kaarten en moest met rood van het veld.

NAC Breda - MVV Maastricht 3-0

Het duel tussen NAC en MVV ging vrijdagavond tien minuten later van start, mede doordat supportersbussen van de Limburgers naar het stadion van Willem II werden gebracht. Een misverstand, zo schreef de politie Tilburg op Twitter. Eenmaal op gang bleek NAC een paar maten te groot voor MVV. De score werd na een kwartier geopend door Ralf Seuntjens, die een voorzet van Tom Haye verlengde. Amper drie minuten later werd de score al verdubbeld, toen Vieri Kotzebue zijn eerste voor de Bredanaars maakte met een intikker bij de tweede paal. MVV maakte geen schijn van kans en moest toezien hoe de eindstand werd bepaald op 3-0. Boris van Schuppen gaf het laatste zetje na goed voorbereidend werk van Pjotr Kestens.

Almere City – Jong PSV 3-5

Het ging over en weer tijdens de eerste helft in het Yanmar Stadion. Op aangeven van Maarten Pouwels maakte Ilias Alhaft na elf minuten de 1-0, maar lang kon de ploeg van Gertjan Verbeek daar niet van genieten. Na een mooie actie zette Johan Bakayoko Michael Woud op het verkeerde been met een schot in de korte hoek en trok de stand gelijk. Niet veel later kopte Pouwels de Zwarte Schapen wederom op voorsprong; Ismael Saibari bracht de stand met een mooie teamgoal weer in evenwicht. Even na rust bracht Dante Sealy de bezoekers aan de leiding, en diezelfde Sealy maakte er ook nog 2-4 en 2-5 van: een loepzuivere hattrick. Vlak voor tijd deed Pouwels uit een strafschop nog iets terug.

Jong FC Utrecht – TOP Oss 2-1

Al na tien minuten spelen dacht Jan Lammers de bezoekers op voorsprong te zetten, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant was het in de 21ste minuut wel raak: Rayan El Azrak was degene die de score opende. Een handsbal van Yuya Ikeshita en een daaropvolgende penalty in de tweede helft leidde de gelijkmaker van Kay Tejan in; in eerste instantie miste Justin Mathieu nog, maar de rebound was voor zijn ploeggenoot. De Ossenaren gingen nadrukkelijk op zoek naar de zege en voelden zich dan ook bestolen toen het Utrecht was dat de treffer maakte. Nick Venema was de maker en schoot zijn ploeg naar de achtste plek.

Telstar – Helmond Sport 2-2

Een fraai afstandsschot van Anwar Bensabouh bracht de thuisploeg op voorsprong; even later verdubbelde Cas Dijkstra de marge door via een Helmonds been raak te schieten. Jellert van Landschoot bracht de spanning nog voor rust terug met zijn zesde seizoentreffer. Het bleef lange tijd in het ongewisse waar de wedstrijd naartoe zou gaan, tot Jelle Goselink na 72 minuten de 2-2 tegen de touwen schoot na goed voorbereidend werk van Boyd Reith. Verandering in die stand kwam er niet meer, waar beide ploegen weinig mee opschoten.

FC Dordrecht voltooit de comeback in blessuretijd na een 0-3 achterstand, en hoe?!?? pic.twitter.com/avVsJJ2QeR — ESPN NL (@ESPNnl) October 22, 2021

FC Dordrecht - FC Den Bosch 3-3

FC Den Bosch heeft vrijdagavond een zeker lijkende zege op ongekende wijze uit handen gegeven. Halverwege genoten de Noord-Brabanders al een comfortabele 0-3 voorsprong, die door de FC Dordrecht in de tweede helft onschadelijk werd gemaakt. Mike van Beijnen en Roy Kuijpers hielpen de Bosschenaren al snel aan een 0-2 voorsprong, terwijl Toine van Huizen de bal tien minuten voor het rustsignaal in eigen doel werkte. De wederopstanding van Dordrecht begon in de 68ste minuut, toen Alessio Miceli op aangeven van Jurian Hobbel de 1-3 aantekende. Drie minuten later zorgde Stijn Meijer voor de 2-3. De mooiste treffer van de avond werd voor het laatst bewaard. Na een corner vanaf rechts kreeg Miceli de bal op de rand van het zestienmetergebied voor zijn voeten. Vervolgens volleerde hij hard in de linkerbenedenhoek, en barstte het feest los. Desalniettemin blijft Dordrecht hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 12 8 3 1 15 27 2 Excelsior 12 8 1 3 12 25 3 De Graafschap 12 7 2 3 6 23 4 FC Emmen 11 6 1 4 7 19 5 Jong Ajax 12 6 1 5 4 19 6 Jong AZ 12 6 1 5 1 19 7 Roda JC Kerkrade 11 5 3 3 5 18 8 Jong FC Utrecht 12 5 3 4 4 18 9 ADO Den Haag 12 7 2 3 8 17 10 FC Eindhoven 12 5 2 5 -2 17 11 VVV-Venlo 12 5 1 6 -2 16 12 Telstar 12 4 4 4 -7 16 13 NAC Breda 12 4 3 5 1 15 14 MVV Maastricht 12 5 0 7 -17 15 15 Jong PSV 12 4 2 6 -2 14 16 Helmond Sport 12 4 2 6 -4 14 17 FC Den Bosch 12 4 1 7 -7 13 18 TOP Oss 12 3 1 8 -8 10 19 Almere City FC 12 2 3 7 -5 9 20 FC Dordrecht 12 1 4 7 -9 7