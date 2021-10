Stade Rennes voerde ultiem charmeoffensief uit om Álvarez over te halen

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 21:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:36

In een ultieme poging Edson Álvarez naar Stade Rennes te halen heeft de steenrijke eigenaar van de Franse club zijn Mexicaanse vrouw ingeschakeld, zo valt te lezen in een interview van de middenvelder in De Telegraaf. Álvarez werd nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Rennes, maar gaf de voorkeur aan een langer verblijf bij Ajax. De defensieve middenvelder zegt wel vereerd te zijn met het berichtje van zijn landgenoot.

Álvarez moest op andere gedachten worden gebracht door Salma Hayek, een Mexicaans-Amerikaanse actrice die getrouwd is met François Pinault, eigenaar van Rennes. De middenvelder van Ajax kreeg berichtjes via WhatsApp en werd gebeld door de vrouw, maar gaf haar nul op rekest. "Ja, dat klopt", vertelt Álvarez op de vraag of hij benaderd is door de Mexicaans-Amerikaanse. "Ze heeft me als bekende Mexicaanse landgenote gebeld en geprobeerd me over te halen naar Frankrijk te komen. Dat verbaasde me en vleide me, maar mijn keuze voor Ajax stond vast en dat heb ik haar uitgelegd."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Álvarez is Hayek een grootheid. "Niet alleen in Mexico!", gaat hij verder. "Ze is door haar Hollywood-films in de hele wereld een heel grote en beroemde actrice, een immense ster. Ik heb haar heel hoog zitten. Ze is een voorbeeld, omdat ze als Mexicaanse heeft gevochten om te komen waar ze nu is." Hayek speelde in meer dan dertig Hollywoodfilms. Haar vader komt uit Libanon, haar moeder uit Mexico. De actrice trouwde in 2009 met Pinault en deed dat in april 2009 nog eens over. Samen hebben ze één dochter.

Álvarez vertelt in het interview met bovengenoemd dagblad dat Ajax in Mexico vooral bekendheid geniet door de historie met spelers als Johan Cruijff, Marco van Basten en Patrick Kluivert. "Ze zien Ajax als een van de grootste clubs van Europa. Door de aanwezigheid van Héctor Moreno en Andrés Guardado keken er voorheen veel Mexicanen naar PSV, maar de huidige generatie groeit naar Ajax kijkend op. De prestaties in de Champions League zorgen voor groot respect. Maar ik denk dat de hele wereld blij verrast was door ons spel tegen Borussia Dortmund."

Volgens de middenvelder van Ajax was het lastig om de lokroep van Rennes te weerstaan. "Dat was hartstikke moeilijk, maar uiteindelijk had ik geen enkele twijfel", zegt Álvarez over zijn besluit om langer in Amsterdam te blijven. "Ik wil in de Champions League spelen, tegen heel grote teams. En vóór dit seizoen was ik pas zes maanden een échte basisspeler. Dat is te kort om hier een onuitwisbare indruk achter te laten. Ik heb nog heel veel te bewijzen."