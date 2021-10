Wim Kieft verbaast zich: ‘Messi en Xavi kunnen dat, maar PSV...’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 19:59 • Mart van Mourik

Wim Kieft heeft met verbazing gekeken naar de spelopvatting van PSV tegen AS Monaco. In zijn column in De Telegraaf zet hij zijn vraagtekens bij de energieke speelwijze van de Eindhovenaren, die volgens Kieft niet de kwaliteiten hebben om ‘Vollgasfussball’ te spelen. De ploeg van trainer Roger Schmidt ging donderdagavond met 1-2 onderuit in het Europa League-duel met de Monegasken.

Myron Boadu kreeg van trainer Niko Kovac een basisplek, die de voormalig spits van AZ bekroonde met een treffer. Volgens Kieft zorgden de keuzes van Schmidt er mede voor dat Boadu kon excelleren namens zijn ploeg. “Dat verdedigen van PSV leek trouwens nergens op. Ze stonden met de hele linie over de middenlijn te verdedigen. Met een speersnelle spits als Boadu vraag je om moeilijkheden. Met zijn type spel heeft hij wel ruimte nodig in de diepte”, merkt de columnist op.

“De wijze van spelen van PSV is niet vol te houden”, vervolgt Kieft. “Het is echt Vollgasfussball van de eerste tot de laatste minuut. Alleen gaat het veel te snel voor de kwaliteiten van de PSV-spelers. Messi en Xavi bleven in het hoogste tempo nauwkeurig in de combinatie, de passing en maakten de juiste keuzes, maar dit is PSV, met Carlos Vinícius in de spits. Bij balbezit is er geen moment van rust in het spel van PSV. Iedereen begint maar te rennen en de meesten weten niet waar naartoe. Nooit zie je de ploeg eens temporiseren.”

Volgens Kieft heeft met name Vinícius grootse problemen met de speelwijze die Schmidt wil hanteren, al . “Dat is niet iemand die je gemakkelijk een bal kan aanspelen en deze bij zich houdt om het elftal aan te laten sluiten. Vinícius heeft het ook niet gemakkelijk met twee buitenspelers als Cody Gakpo en Noni Madueke, die heel erg gericht zijn op het maken van hun eigen actie. Iedere keer komen ze van buiten naar binnen om dan het doel te zoeken. Soms kiezen ze voor de combinatie, maar daar ligt de kracht niet van Vinícius. Als je vervolgens Roger Schmidt en enkele spelers hoort na afloop, dan schijnt PSV ondanks het verlies heel goed gespeeld te hebben en deed Vinicius het prima. Terwijl iedereen toch ziet dat zijn niveau niet voldoende is voor PSV. Eran Zahavi is veel slimmer, maar die werd gespaard voor de topper tegen Ajax”, besluit Kieft.