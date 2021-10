PSV moet naast Madueke ook Gakpo missen tegen Ajax

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 18:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:06

PSV moet het zondag in de topper tegen Ajax stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller viel donderdag in het Europa League-duel met AS Monaco (1-2 verlies) uit met een blessure en is niet op tijd hersteld. De afwezigheid van Gakpo betekent een nieuwe dreun voor PSV, daar Noni Madueke ook al niet aanwezig is bij de topper in de Johan Cruijff ArenA. Ook hij viel tegen Monaco geblesseerd uit.

Gakpo kampt met een enkelblessure. De Oranje-international ging op eigen helft een kopduel aan en kwam daarbij ongelukkig terecht. "Ik landde verkeerd met mijn enkel", aldus de 22-jarige aanvaller van PSV na afloop van het duel. "Ik hield er wel pijn aan over. Het ging niet echt weg. Ik probeerde het er nog uit te lopen, maar dat lukte niet echt. Dan moet je naar de kant." Gakpo kon donderdag nog niks zeggen over zijn eventuele aanwezigheid bij de topper. "Ik kan daar nog niks over zeggen. We moeten het nog behandelen en beoordelen", zei de vleugelspits, die het enige doelpunt van PSV maakte.

De aanvaller heeft zich na afloop van de verloren Europa League-wedstrijd laten onderzoeken in het ziekenhuis en heeft daar het slechte nieuws te horen gekregen. Verwacht wordt dat Gakpo de komende drie tot vier weken niet inzetbaar is voor de ploeg van trainer Roger Schmidt. Dat betekent dat hij naast de Eredivisieduels met Ajax, FC Twente en Fortuna Sittard ook in de return tegen Monaco verstek moet laten gaan. Het is nog maar de vraag of Gakpo, die vrijdag werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal, kan aansluiten voor de eerstkomende WK-kwalificatieduels van Oranje met Montenegro (13 november) en Noorwegen (16 november).

Naast Gakpo kan Schmidt in de kraker tegen Ajax ook niet beschikken over Madueke. De aanvaller greep in de tweede helft naar zijn hamstring en ging tien minuten na de rust geblesseerd naar de kant. “Het is nog maar twee dagen tot aan zondag”, zo sprak Schmidt direct zijn zorgen uit in gesprek met ESPN. “Noni heeft een spierblessure dus ik verwacht niet dat hij zondag kan spelen." Ajax kwam dinsdag al in actie in de Champions League tegen Borussia Dortmund (4-0 winst) en heeft daardoor twee dagen langer dan PSV om te herstellen richting het duel van zondag.