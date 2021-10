NEC mogelijk in leeg Goffertstadion: ‘Staan er niet goed op bij gemeenten'

NEC houdt er sterk rekening mee dat de komende thuiswedstrijden in een leeg Goffertstadion moeten worden afgewerkt, zo laat de club vrijdagavond weten via een bericht op de website. De Nijmeegse club zag het stadion gesloten worden nadat in de derby tegen Vitesse een deel van het uitvak instortte. NEC is op zoek gegaan naar een alternatief om zijn thuiswedstrijden af te werken, maar kreeg tot op heden nul op rekest in zowel Nederland als Duitsland. NEC speelt de eerstvolgende thuiswedstrijden tegen FC Groningen (31 oktober), sc Heerenveen (6 november) en SC Cambuur (26 november).

Na afloop van de wedstrijd tegen Vitesse (0-1 verlies) stortte een tribune in het Goffertstadion onder het gewicht van hossende uitsupporters in. De tribune bleef grotendeels hangen dankzij een metalen container die daar toevallig onder stond. Tot overmaat van ramp ging het na afloop van het duel ook buiten het stadion mis, waardoor het voor NEC momenteel lastig is om een geschikt alternatief te vinden om de thuiswedstrijden af te werken. "Met de gebeurtenissen van afgelopen weekend in het achterhoofd staat NEC er momenteel niet goed op bij meerdere gemeenten", valt te lezen op de clubsite.

"Na meerdere gesprekken tussen verschillende clubs en gemeenten is de ideale oplossing nog altijd niet gevonden", vervolgt de berichtgeving. "Het faciliteren van de wedstrijden op een andere locatie wordt onwaarschijnlijker, terwijl spelen in een leeg Goffertstadion wellicht toch een optie is. De locaties waar NEC haar wedstrijden hoopte te spelen haakten om diverse redenen af. De kans dat NEC zal afreizen naar Duitsland is nihil. NEC legt de focus voor nu op een optie die eerder onmogelijk leek: spelen in het eigen Goffertstadion, maar zonder publiek. Daarover is de club momenteel in gesprek met de gemeente."

De club benadrukt dat een leeg Goffertstadion niet de voorkeur geniet. "Desalniettemin liggen de stadions van de clubs waarmee NEC nog in gesprek is allemaal op tenminste anderhalf uur rijden van Nijmegen. De club is zich bewust dat dit eveneens geen gewenste situatie is voor haar supporters en businessleden. Naast het voetballen in het eigen Goffertstadion bekijkt NEC de opties om in de stad enkele locaties bereid te vinden om middels schermen – met daarop de wedstrijd van NEC - supporters te ontvangen."