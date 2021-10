Feyenoord komt met update omtrent afwezigheid Marcos Senesi

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 17:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:48

Het is nog maar zeer de vraag of Marcos Senesi op tijd hersteld is om zondag met Feyenoord aan te treden tegen SC Cambuur. De centrumverdediger moest het Conference League-duel met 1. FC Union Berlin (3-1 winst) laten schieten vanwege ziekte en ontbreekt mogelijk ook in Leeuwarden, zo laat Feyenoord vrijdagmiddag weten via de officiële kanalen. De plek van de Argentijn werd tegen Union ingenomen door Lutsharel Geertruida.

Bij afwezigheid van Senesi tegen Cambuur is Geertruida de meest logische vervanger. Laatstgenoemde speelde tegen Union naar behoren, vond ook Arne Slot. "Na vijf minuten had hij een momentje, maar daarna heeft Lutsharel het goed opgepakt en bleef hij rustig", blikte de trainer terug op het optreden van zijn pupil. "Zowel met als zonder bal. Hij had met Gernot Trauner ook een speler naast zich die ook een sterke wedstrijd speelde."

Slot benadrukte donderdagavond tegenover zijn spelersgroep dat het op dit moment voortvarend gaat in Europees verband. De Rotterdammers gaan aan de leiding in Groep E met zeven punten uit drie duels. In de Eredivisie hoopt Feyenoord na twee duels eveneens weer een zege te boeken. Bij Vitesse werd met 2-1 verloren en in eigen huis hield RKC Waalwijk de ploeg van Slot knap op 2-2. "We doen het goed in Europa, maar willen het ook in de Eredivisie laten zien", gaat Slot verder op de website van de club.

Voor Slot betekent het duel met Cambuur een weerzien met zijn voormalig werkgever. De oefenmeester werkte tussen 2014 en 2017 in Leeuwarden. Slot was assistent-trainer van Henk de Jong, Marcel Keizer en Rob Maas, alvorens hij samen met Sipke Hulshoff in januari 2017 te horen kreeg dat zij de klus mochten afmaken als interim-hoofdtrainers. "Ik heb er een prachtige tijd gehad en verwacht veel bekende gezichten te zien", vertelt Slot, die zondag zeker geen makkelijke wedstrijd verwacht in Leeuwarden. "Cambuur is ook aan de bal erg sterk. We zullen weer op ons best moeten zijn om een goed resultaat te behalen."