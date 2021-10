Haaland mist cruciaal duel met Oranje: ‘Niemand kan Nederland zo beangstigen’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 16:55 • Dominic Mostert

Erling Braut Haaland mist niet alleen de Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax, maar ook de interland tussen Nederland en Noorwegen van dinsdag 16 november. De spits kampt met een heupblessure en heeft drie à vier weken de tijd nodig om te herstellen, vertelt bondsarts Ola Sand van Noorwegen aan TV2.

Haaland hield de blessure over aan de verloren wedstrijd tegen Ajax (4-0) van dinsdagavond. "Ik heb zowel met Dortmund als met Erling gesproken. De conclusie is dat hij er niet bij is tijdens de volgende interlandperiode", meldt Sand. "Hij heeft tijd nodig om van zijn blessure te herstellen. Het gaat om minimaal drie tot vier weken, misschien langer. Het is vervelend. Haaland wil graag een bijdrage leveren om op het WK actief te zijn." Trainer Marco Rose van Dortmund sprak eerder op de vrijdag van een absentie van 'enkele weken'.

De superster van Noorwegen mist de WK-kwalificatieduels met Letland (zaterdag 13 november) en Oranje. Het zijn de laatste twee wedstrijden van Noorwegen in Groep G van de kwalificatiecyclus. Mogelijk staat groepswinst, en daarmee directe kwalificatie voor de eindronde, op het spel in de wedstrijd tegen Nederland in De Kuip. Momenteel heeft Noorwegen een achterstand van twee punten op Oranje. De nummer twee moet zich via play-offs zien te plaatsen voor het WK in Qatar.

"Het is een grote klap voor de nationale ploeg", beseft de Noorse oud-voetballer Jesper Mathisen, werkzaam als analist voor TV2. "Haaland is onze beste en belangrijkste speler. Hij is de speler die echt angst inboezemt bij een tegenstander. Niemand kan Nederland zó beangstigen als Haaland doet. We zagen dat al in de thuiswedstrijd, toen Virgil van Dijk en de andere verdedigers het heel lastig hadden met hem. Een heel moeilijke wedstrijd wordt nu nog lastiger. Het is slecht nieuws voor bondscoach Ståle Solbakken, dit is het laatste wat hij wilde."