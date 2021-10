Ajax doet poging voor Ryan Gravenberch: ‘Het wordt een heel zware strijd’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 16:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:04

Ajax wil Ryan Gravenberch langer aan zich binden. De negentienjarige middenvelder staat tot medio 2023 onder contract in de Johan Cruijff ArenA, maar de club heeft contact gezocht met zijn management over een contractverlenging. De poging om Gravenberch langer vast te leggen bevindt zich nog in een beginstadium: er is nog geen aanbieding gedaan. Journalist Mike Verweij van De Telegraaf voorspelt moeilijke onderhandelingen met zaakwaarnemer Mino Raiola.

Gravenberch is een basisklant onder Erik ten Hag en wordt ook door internationale topclubs gevolgd. Omdat zijn contract over twee jaar al afloopt, is volgens Verweij sprake van een 'best gevaarlijke situatie'. "Na dit seizoen kan hij er met Mino Raiola voor kiezen om zijn contract uit te dienen." Toch denkt de clubwatcher dat de familie van Gravenberch openstaat voor een langer verblijf van de middenvelder. "Vader Gravenberch heeft ook gevoetbald; broer Gravenberch (Danzell, red.) voetbalt. Die hebben ook een grote vinger in de pap en staan open voor contractverlenging bij Ajax. Dat komt omdat ze zien dat hij in Amsterdam nog niet uitgeleerd is."

"Het is een heel trouwe, loyale jongen", voegt Verweij toe. "Hij heeft de hele jeugdopleiding bij Ajax doorlopen. Dat heeft zijn vader ook gezien. Ajax heeft hem ook gevormd. Ik denk dat het de familie Gravenberch wel wat waard is dat hij niet transfervrij de deur uitgaat. Marc Overmars houdt niet van clausules, maar als je met Raiola gaat onderhandelen, komt er gewoon een gelimiteerde transfersom. Het wordt dus nog een heel zware strijd, maar de aanzet is gegeven."

Vorige maand bleek dat Gravenberch geen optie heeft in zijn huidige contract om een jaar langer door te gaan. Marc Overmars zei aanvankelijk dat er sprake was van een dergelijke optie in de verbintenis, maar navraag van Ajax Showtime leerde dat de directeur een foutje maakte met die uitspraak. Wel bevestigde Overmars toen al dat de contractverlenging van Gravenberch 'een item' was waar in oktober naar gekeken zou worden.

Gravenberch werd vorige maand benoemd tot U21 Speler van het Jaar van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. Hij kreeg in mei al de Johan Cruijff Prijs voor Talent van het Jaar in de Eredivisie, een prijs die losstaat van de U21-verkiezing. Gravenberch werd na het afgelopen seizoen door de technische staf van Ajax al gekozen tot Talent van het Jaar van de club, een prijs die in Amsterdam de Marco van Basten Award wordt genoemd.