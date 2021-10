‘Barcelona verwacht tóch astronomisch bedrag te kunnen uitkeren aan Mbappé’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 14:50

Ondanks de financiële crisis waar Barcelona zich in bevindt, heeft de club zich volgens AS ten doel gesteld om Kylian Mbappé in de zomer van 2022 transfervrij in te lijven. De Catalanen willen Real Madrid de loef afsteken door de aanvaller van Paris Saint-Germain negentig miljoen euro aan tekengeld te geven. Bovendien is Barcelona bereid een flink salaris te bieden vaan Mbappé.

De gedachte dat Barcelona volgend seizoen een ster zou kunnen contracteren klinkt vandaag de dag als een utopie. Zeker na de meest recente financiële rapporten, ondersteund door accountantsonderzoeken en verklaringen van de president Joan Laporta, die erop wijzen dat Barça op de rand van het faillissement staat. Maar los Azulgrana geloven dat ze voor het seizoen 2022/23 in staat zullen zijn om ten minste één grote aanwinst te contracteren. De salarislimiet en de hoeveelheid geld die Barcelona kan uitgeven aan de selectie zal volgend seizoen omhooggaan.

Hoewel vicepresident Eduard Romeu deze week toegaf dat Barça pas over twee jaar in staat zal zijn om spelers van naam te contracteren, denken andere bronnen rondom de club dat er komende zomer al een en ander mogelijk is. Een van de voornaamste doelstellingen zou zijn om Mbappé over te halen transfervrij de overstap naar het Camp Nou te maken. Het lijkt een haast onmogelijke opgave. De interesse van Real Madrid in de aanvaller is algemeen bekend; op zijn beurt heeft Mbappé publiekelijk toegegeven dat hij PSG wilde verlaten en dat hij afgelopen zomer rekende op een vertrek naar Madrid. De Franse grootmacht wilde hem echter niet laten gaan.

Vanaf 1 januari mag Mbappé met geïnteresseerde clubs praten die hem aan het einde van het huidige seizoen transfervrij in willen lijven. Barça verwacht dat de boekhouding het volgend jaar juli toelaat om hem negentig miljoen euro aan tekengeld te betalen, aldus bronnen rondom de club. Barcelona verwacht dat Real Madrid slechts bereid is om vijftig miljoen te betalen. De Catalanen zouden de speler ook kunnen verleiden met een hoger salaris dan dat Real Madrid hem biedt. De verwachting is dat de Madrilenen Mbappé niet meer zullen bieden dan de zeventien miljoen euro netto die Gareth Bale verdient. Real Madrid heeft echter een gezondere boekhouding dan Barcelona, dus is de club desnoods in staat om meer salaris te betalen dan zijn rivaal.

Barcelona was in de zomer van 2017 dicht bij de komst van Mbappé, zo onthulde de voormalig clubpresident Josep Maria Bartomeu eerder deze week op TV3. De Franse superster was eigenlijk de beoogde opvolger van Neymar na diens vertrek naar Paris Saint-Germain, maar uiteindelijk kwam Ousmane Dembélé. De tussenpersoon Josep María Minguella, nu een sportcommentator, vertelde vier jaar geleden al wat Bartomeu nu heeft toegegeven. Minguella legde destijds uit dat de deal 120 miljoen euro plus 30 miljoen aan variabelen was.