Ancelotti steekt Koeman hart onder de riem voor duel tussen Barcelona en Real

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 14:22 • Laatste update: 14:24

Carlo Ancelotti laat zich in de aanloop naar el Clásico positief uit over Ronald Koeman. De trainer van Real Madrid heeft veel bewondering voor de Nederlandse oefenmeester, die sinds het begin van het seizoen al moet vrezen voor zijn baan bij Barcelona. Met overwinningen op Valencia in LaLiga en op Dynamo Kiev in de Champions League is de rust enigszins teruggekeerd in het Camp Nou.

Koeman kwam de afgelopen maanden bij Barcelona onder hevige druk te staan na slechte resultaten in LaLiga en de Champions League. De trainer van de Catalanen kon na een matige seizoensstart echter rekenen op publiekelijke steun van president Joan Laporta en vice-voorzitter Rafael Yuste. Ook Real Madrid-trainer Ancelotti heeft in aanloop naar de Spaanse topper tussen Barcelona en Real Madrid positieve woorden over voor Koeman. “Ik zie hem als een goede coach”, zegt de Italiaanse trainer in een interview met Movistar. “Ik ging na hem bij Everton aan de slag en daar zijn ze lovend over hem.”

“Ik ken hem niet goed, maar wat hij in zijn carrière heeft bereikt, is knap”, vervolgt Ancelotti. “Dat geldt ook voor wat hij Barcelona heeft gedaan en daar op het moment doet, want ik denk dat het coachen van die club momenteel niet gemakkelijk is. Barcelona is aan het veranderen... Ik denk dat hij het goed aanpakt.” Na recente nederlagen tegen Benfica (3-0) en Atlético Madrid (2-0) lijken de Catalanen de weg omhoog enigszins te hebben gevonden. In de competitie werd er met 3-1 gewonnen van Valencia, waarna woensdagavond Dynamo Kiev in de Champions League met 1-0 werd verslagen.

Ancelotti ziet zondag in Ansu Fati het grootste gevaar van Barcelona. “Hij is een geweldige speler die beetje bij beetje beter wordt. Hij behoort tot de besten en is heel belangrijk voor hen.” De trainer van Real Madrid bevestigt tot slot dat Eden Hazard, die donderdag een volledige training afwerkte, mogelijk zijn eerste Clásico kan gaan spelen. “We hadden personele problemen na de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk (0-5 zege op dinsdag, red.), maar Dani Carvajal en Hazard zijn op de weg terug.” De kraker tussen Barcelona en Real Madrid vangt zondag om 16.15 uur aan in Camp Nou. De Koninklijke staat momenteel tweede in LaLiga met zeventien punten, terwijl de ploeg van Koeman de zevende plaats bezet met vijftien punten.