Keuken Kampioen Divisie-sensatie debuteert in voorselectie Jong Oranje

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 14:06 • Laatste update: 14:08

In navolging van Louis van Gaal heeft ook Erwin van de Looi zijn voorlopige selectie bekendgemaakt. De bondscoach van Jong Oranje heeft met Thijs Dallinga van Excelsior en Sven Mijnans van Sparta Rotterdam twee debutanten opgeroepen. Sven Botman is ten opzichte van de vorige selectie de meest opvallende afwezige. De aanvoerder van Jong Oranje liep tegen Jong Wales (5-0) een liesblessure op en is daarom niet opgeroepen.

Dallinga wordt beloond voor zijn goede vorm in de Keuken Kampioen Divisie. De 21-jarige aanvaller van Excelsior is met elf doelpunten de huidige topscorer van het tweede niveau. Hij had evenzoveel wedstrijden nodig om tot dat aantal te komen; vorige maand imponeerde Dallinga met een vierklapper op bezoek bij FC Den Bosch (0-5 zege). Mijnans is een basisklant bij Sparta in de Eredivisie en mag nu hopen op zijn eerste interland(s) met Jong Oranje.

Jong Oranje speelt in november twee wedstrijden in de EK-kwalificatie. Op 12 november spelen de Nederlandse beloften in het Yanmar Stadion in Almere tegen de leeftijdsgenoten van Bulgarije, terwijl op 15 november een uitduel volgt tegen Jong Gibraltar. Jong Oranje staat met zeven punten uit drie duels tweede in Groep E, op drie punten achterstand van koploper Jong Zwitserland, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld.

De volledige voorselectie:

Doel: Jay Gorter (Ajax), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion), Fabian de Keijzer (FC Utrecht), Bart Verbruggen (RSC Anderlecht)

Verdediging: Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Ian Maatsen (Coventry City), Neraysho Kasanwirjo (FC Groningen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Ramon Hendriks (Feyenoord), Sepp van den Berg (Preston North End), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Melayro Bogarde (TSG Hoffenheim), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton Wanderers)

Middenveld: Kenneth Taylor (Ajax), Wouter Burger (FC Basel), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Ludovit Reis (Hamburger SV), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Kenzo Goudmijn (Sparta Rotterdam), Sven Mijnans (Sparta Rotterdam)

Aanval: Myron Boadu (AS Monaco), Sydney van Hooijdonk (Bologna), Thijs Dallinga (Excelsior), Daishawn Redan (PEC Zwolle), Brian Brobbey (RB Leipzig), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht), Anthony Musaba (sc Heerenveen).