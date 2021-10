Ten Hag komt opzegtermijn Overmars te weten: ‘Oh, dan moet ik beter lezen’

Erik ten Hag hoopt niet dat Marc Overmars vertrekt als directeur voetbalzaken van Ajax. Volgens berichtgeving van De Telegraaf is Overmars in beeld om het aankoopbeleid te gaan bepalen bij Newcastle United, dat onlangs is overgenomen door een steenrijk investeringsfonds uit Saudi-Arabië. Ten Hag reageert niet inhoudelijk op het gerucht, maar kan zich Ajax 'moeilijk' voorstellen zonder Overmars.

"Op geruchten heb ik geen reactie. Dat is bij dezen ook zo", luidt de reactie van Ten Hag. "Ik kan me Ajax moeilijk voorstellen zonder hem. De functie van technisch directeur is voor de lange termijn. Hij heeft de dingen hier een aantal jaar geleden in gang gezet vanuit een bepaalde visie. Hij heeft een structuur aangebracht. Hij heeft hier de boel gemanaged. Het is gaan groeien. Ik denk dat het proces nog niet ten einde is. Het kan alleen nog maar verder groeien."

Ten Hag heeft zelf niets gehoord van Overmars over een mogelijke stap naar Engeland. "Nee. Ik denk ook niet dat hij iets voor me achterhoudt", maakt de trainer duidelijk. Journalist Mike Verweij confronteert Ten Hag met een passage uit het jaarverslag van Ajax, waarin staat dat opzegtermijn van slechts drie maanden heeft. Hij kan dus ieder moment vertrekken bij de club waarvoor hij al sinds 2013 werkt. Ten Hag was niet bekend met de opzegtermijn van Overmars. "Oh, dan moet ik het jaarverslag beter lezen", zegt hij.

Zelf wil Ten Hag niet reageren op de vraag of hij zichzelf ooit ziet werken voor een club als Newcastle, na de overname. "Met al dat soort geruchten, of mogelijkheden, ben ik niet bezig. Het is absoluut niet het moment daarvoor", benadrukt de oefenmeester. "We zijn als team aan het groeien in het seizoen. Ik verwacht van mijn spelers dat ze alleen daarmee bezig zijn. Dan moet de trainer ook het goede voorbeeld geven, en niet bezig zijn met andere dingen dan het elftal."

Met transfers van spelers houdt Ten Hag zich dan ook niet bezig. Hij denkt wel dat spelers kijken naar de carrière van spelers als Donny van de Beek en Hakim Ziyech, die na hun vertrek bij Ajax geen vaste waardes zijn voor respectievelijk Manchester United en Chelsea. "Ik denk wel dat ze dat zullen zien. Ze zullen de keuzes die ze maken heel goed moeten afwegen. Verder zijn we daar op dit moment niet zo mee bezig. Wat belangrijk is, is dat je je focust op presteren met Ajax. Verder moet je niet nadenken over alle randzaken, zoals geruchten. Maar ook als het geen geruchten zijn, is dit niet het moment om daarover na te denken en ernaar te handelen."