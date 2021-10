Veelbesproken ballenjongen van Liverpool ontpopt zich tot doelpuntenmachine

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 12:45 • Laatste update: 12:52

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige aanvaller Oakley Cannonier, die als ballenjongen een belangrijk aandeel had in de fenomenale comeback van Liverpool tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2019. Zijn grote idool Mohamed Salah is momenteel niet de enige doelpuntenmachine die op dit moment bij Liverpool actief is. De vorm van Cannonier in de eerste maanden van het seizoen toont aan dat ook hij de potentie heeft om een publiekslieveling op Anfield te worden.

Terwijl Salah zowel in de Premier League als in de Champions League week in week uit schittert, maakt een andere kleine en bescheiden aanvaller naam voor zichzelf in de jeugdacademie van Liverpool. Misschien doet de naam van Cannonier wel een belletje rinkelen. Hij was de ballenjongen die verantwoordelijk was voor het 'assisteren' van een van de beroemdste doelpunten op Anfield: de snel genomen corner van Trent Alexander-Arnold, afgemaakt door Divock Origi, die de ongelooflijke comeback tegen Barcelona in de halve finale van de Champions League in 2019 bezegelde. Liverpool won de return met 4-0, nadat er eerder in Barcelona nog met 4-0 verloren was.

17-year-old Oakley Cannonier has signed his professional contract with Liverpool today ?? He was the ball boy that threw Trent Alexander-Arnold the ball for ‘CORNER TAKEN QUICKLY ORIGI’ in 2018 ?? Already a Liverpool legend ??pic.twitter.com/HynK0oex1v — Goal (@goal) July 7, 2021

De tiener praat er tegenwoordig het liefst niet te veel over. “Ik wil om een andere reden bekend staan als legende, niet omdat ik een ballenjongen ben”, vertelde Cannonier, nu zeventien, onlangs aan LFCTV. “Ik bedoel: het is goed, maar ik wil net als Trent Alexander-Arnold zijn, de dingen doen die hij heeft gedaan.” Dit seizoen heeft Cannonier in dat opzicht een grote stap voorwaarts gezet. Als aanvoerder van Liverpool Onder 18 verkeert de jongeling in een uitstekende vorm en was hij twaalf keer trefzeker in slechts zeven wedstrijden. Hij was goed voor onder meer twee hattricks, waarvan één in de met 0-5 gewonnen uitwedstrijd tegen Manchester United, en vijf doelpunten in vriendschappelijke wedstrijden.

In september maakte Cannonier zijn debuut in de Youth League, toen hij in de tweede helft als invaller zijn bijdrage leverde aan een gelijkspel tegen FC Porto. Een week later maakte hij zijn debuut voor de Onder 21 van Liverpool in de EFL Trophy-wedstrijd tegen Bolton Wanderers, dat normaal gesproken uitkomt in de League One. “Oakley is het seizoen heel goed begonnen, maar dat heeft me niet verrast”, zei Marc Bridge-Wilkinson, trainer van Liverpool Onder 18. “Ik werk al met hem sinds hij veertien was en hij heeft het altijd goed gedaan.” Cannonier is geboren in Leeds, maar kwam op elfjarige leeftijd bij Liverpool. Hij begon met voetballen bij zijn plaatselijke naschoolse club, waar de coaches meteen zijn potentieel opmerkten. De toen al tweebenige Cannonier werd direct getipt als iemand die snel de aandacht van scouts zou trekken.

Dit bleek uiteindelijk ook het geval te zijn, want de talentvolle aanvaller belandde op de radar van Manchester City. The Citizens nodigden Cannonier uit om als zevenjarige mee te trainen. Manchester City sloeg niet toe, maar dit deed Leeds United kort daarna wel. Cannonier werd opgenomen in de Onder 9 van the Whites. Dit kun je bondiger formuleren: Op zijn elfde trok hij de aandacht van Ian Barrigan, een gerenommeerde scout van Liverpool die eerder Alexander-Arnold op jonge leeftijd ontdekte. Het was vooral Barrigan die de familie Cannonier ervan overtuigde dat het voor Oakley's ontwikkeling het beste zou zijn om de overstap naar de jeugdopleiding van the Reds te maken.

Dat betekende in eerste instantie dat hij bij een gastgezin moest gaan wonen, hoewel het niet lang zou duren voordat zijn moeder Gemma de beslissing nam om met de familie naar Merseyside te verhuizen. Ze wonen nu op loopafstand van de voetbalacademie van Liverpool in Kirkby. Dit bleek de meest praktische oplossing, want in de familie Cannonier loopt meer voetbaltalent rond. In navolging van Oakley werden namelijk ook zijn broers Harley (Onder 12) en Barkley (Onder 7) opgenomen in de jeugdopleiding van de Premier League-club.

Cannonier mag dan geboren zijn in Yorkshire en zijn accent verraadt dat hij opgroeide in Leeds, maar Liverpool is altijd zijn favoriete club geweest. Als kleine jongen was hij idolaat van Fernando Torres en liet hij zelfs zijn haar groeien als dat van de voormalig nummer negen van the Reds. Later droeg hij shirts met de namen van Luis Suárez of Philippe Coutinho, terwijl Salah tegenwoordig zijn grote favoriet is. Cannonier hoopt in de toekomst op Anfield in de voetsporen van de Egyptenaar te kunnen treden.

Zijn talent is duidelijk. Wat hij mist in lengte (Cannonier is slechts 1.67 meter lang), maakt hij goed in vaardigheid, doorzettingsvermogen en inzicht. “Oakley is echt een goede speler”, zei Bridge-Wilkinson. “Hij maakt doelpunten, creëert kansen en vormt een bedreiging voor de verdediging van tegenstanders. Het enige probleem is dat hij door blessureleed niet heel veel heeft kunnen spelen.” Voordat een jonge speler in Engeland zijn eerste profcontract bij een club tekent, is hij meestal gebonden aan een scholarship, die standaard een jaar duurt, maar met nog eens twaalf maanden kan worden verlengd. Cannonier miste het grootste deel van dit eerste jaar door een hamstringblessure, waardoor hij geen rol kon spelen in de run van Liverpool Onder 18 tot de finale van de FA Youth Cup.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakte de groeibriljant zijn langverwachte rentree. Liverpool sprak hierop ook het vertrouwen in Cannonier uit door hem in juli zijn eerste profcontract aan te bieden. De tiener oogde direct messcherp, want in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Chester was hij meteen goed voor een hattrick. “Het is gewoon goed om terug te zijn”, zei hij onlangs. “Natuurlijk stel je doelen voor jezelf, maar het doel is gewoon om zoveel mogelijk wedstrijden te spelen.”

What happened to the ballboy that gave Trent the ball for Corner Taken Quickly? Here he is, Oakley Cannonier with a tidy finish for the U-19 ?? pic.twitter.com/ZZ9UIsYHiP — The Anfield Chat ???? (@AnfieIdChat) December 3, 2020

Cannonier heeft zijn debuut voor Engeland Onder 17 inmiddels gemaakt en zou tijdens de interlandperiode begin oktober deel hebben uitgemaakt van de Onder 18-selectie, als hij zich niet had teruggetrokken om zich te concentreren op het fit blijven en presteren bij Liverpool. Het zal niet lang meer duren voordat fans van de Merseyside-club hem bij de Onder 23 zien. Doelpuntenmakers op elk niveau zijn van onschatbare waarde en de start van Cannonier in het nieuwe seizoen wijst erop dat hij over enorm veel potentie beschikt.

“Het is leuk om bekend te staan om andere dingen”, verwees Bridge-Wilkinson naar het befaamde moment van Cannonier als ballenjongen. “Maar ik denk dat hij liever bekend staat om het voetballen op het veld dan dat hij aan de zijkant staat.” De talentvolle aanvaller zelf is het daar zeker mee eens, en hij heeft ook geen gebrek aan vertrouwen. Nog niet zo lang geleden werd de Onder 18-selectie door Alex Inglethorpe, de manager van de voetbalacademie van Liverpool, gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin ze aangaven hoe ze hun carrière zien verlopen. Waar zien ze zichzelf over een jaar, over vijf en over tien jaar? Cannonier's antwoord? “Ik zei: vijf Ballons d'Or”, onthulde hij, terwijl hij zijn lach niet kon inhouden. Niets is zo mooi als voor het hoogst haalbare gaan, nietwaar?