Supporter van Feyenoord wordt frontaal geraakt door vuurpijl in De Kuip

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 11:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:42

Een supporter van Feyenoord is donderdagavond voor de wedstrijd tegen 1. FC Union Berlin (3-1) geraakt door een vuurpijl, zo melden andere supporters via sociale media. De fan bevond zich in Vak DD, aan het uiteinde van de Olympiatribune aan de lange zijde. Hij zou in zijn gezicht geraakt zijn door een vuurpijl die werd afgestoken vanaf de Gerard Meijer Tribune, achter het doel. De fan is met verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op sociale media gaan beelden rond waarop bloed te zien is rondom de plek waar de supporter geraakt werd. Ook doet een video de ronde waarop te zien is dat een gewonde supporter naar zijn gezicht grijpt nadat hij wordt geraakt. De beelden staan onderaan dit artikel en kunnen als schokkend worden ervaren. Het is onduidelijk hoe het inmiddels met de man gaat. Voor de wedstrijd staken de supporters van Feyenoord het nodige vuurwerk af, wat de club ongetwijfeld op een nieuwe boete van de UEFA komt te staan. In totaal staat de boetepot voor Feyenoord dit seizoen al op 124.125 euro.

Arne Slot toonde zich voorafgaand aan de wedstrijd geen voorstander van het vuurwerk. "Het is niet zo moeilijk. Er is een schitterende sfeer in De Kuip, sowieso bij avondwedstrijden en bij Europese duels. Volgens mij is vuurwerk daar niet voor nodig", zei de trainer. "Als je het veld opkomt en je ziet het vuurwerk, dan denk je in eerste instantie: wat ziet het er mooi uit. Maar de volgende gedachte is: het kost ons een hoop geld. Onze supporters zijn uitstekend in staat er ook zonder vuurwerk een fenomenale avond van te maken. Het is zonde van het geld."

Onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Leuk hoor avondje Feyenoord , hersenloze pic.twitter.com/BztXJzamMC — FR1908^DB (@DylanB078) October 21, 2021

