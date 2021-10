Louis van Gaal maakt voorselectie van Oranje bekend

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 13:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:18

De voorselectie van het Nederlands elftal voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden in Groep G is bekend. Bondscoach Louis van Gaal heeft dertig man geselecteerd; op vrijdag 5 november wordt de definitieve lijst bekendgemaakt. Owen Wijndal is een van de opvallende namen in de selectie. De linksback van AZ werd door Frank de Boer opgenomen in de EK-selectie, maar ontbrak vervolgens bij Oranje. Nu is hij weer terug.

Arnaut Danjuma werd midden in de vorige interlandperiode opgeroepen als vervanger van Cody Gakpo en is er nu vanaf het eerste moment bij. Gakpo is zelf ook opgenomen, ondanks dat hij donderdag een blessure opliep in de wedstrijd tussen PSV en AS Monaco. Hij durfde donderdagavond geen uitsluitsel te geven over de ernst van zijn blessure. "Ik heb dertig spelers op de voorlopige lijst gezet", reageert de bondscoach. "Dat is bewust wat meer dan normaal. We hebben op dit moment echter te maken met jongens die kampen met blessures. En verder heeft een aantal internationals weinig speelminuten in de benen. Vandaar de keuze voor een wat grotere groep."

Oranje gaat met negentien punten aan de leiding in Groep G van de kwalificatiereeks. Noorwegen (zeventien punten), Turkije (vijftien punten) en Montenegro (elf punten) hebben ook nog kans om zich voor het WK te plaatsen. Oranje treedt op zaterdag 13 november in Podgorica aan tegen Montenegro en drie dagen later in Rotterdam tegen Noorwegen. De kans bestaat dat de groepswinst, en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK, in de laatste wedstrijd op het spel staat. De nummer twee gaat een volgende ronde in waar twaalf landen aan deelnemen, waarvan drie zich uiteindelijk kwalificeren.

De volledige voorselectie:

Doel: Justin Bijlow (Feyenoord), Tim Krul (Norwich City), Joël Drommel (PSV), Mark Flekken (SC Freiburg)

Verdediging: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Devyne Rensch (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ)

Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain)

Aanval: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Arnaut Danjuma (Villarreal), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Barcelona), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Memphis Depay (Barcelona), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).