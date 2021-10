Tottenham blameert zich tegen Vitesse: ‘Wat is er met Dele Alli gebeurd?’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 10:35 • Laatste update: 10:58

De Engelse media zijn kritisch op Tottenham Hotspur, dat zich donderdagavond in de Conference League blameerde op bezoek bij Vitesse (1-0 verlies). Tottenham-manager Nuno Espírito Santo besloot zonder belangrijke krachten als Harry Kane Heung-Min Son en Lucas Moura naar Arnhem af te reizen en dit kwam the Spurs uiteindelijk duur te staan.

Ondanks dat Tottenham met veel reservespelers tegen Vitesse aantrad, stonden er nog steeds negen internationals aan de aftrap. Het schot van Bryan Gil dat vroeg in de tweede helft de lat raakte, was het enige noemenswaardige moment van de Premier League-club. Nuno wilde na afloop van het verloren duel echter niet praten over een B-team. “Ik beschouw het niet op die manier”, zei hij. “Een voetbalwedstrijd is altijd een kans om je te laten zien. Onze aanpak is altijd hetzelfde, we verwachten van onze spelers dat ze in alle wedstrijden alles geven, ongeacht in welk toernooi je speelt.”

“Niemand wilde echt zijn stempel op de wedstrijd drukken en tegen Nuno zeggen: Ik ben jouw man, ik solliciteer naar een basisplaats en win deze belangrijke wedstrijd voor je. Ze waren niet klaar voor de test. Ik ben zeer, zeer teleurgesteld”, concludeerde Tottenham-icoon Glenn Hoddle bij BT Sport. Bij Sky Sports kwam Dele Alli ter sprake: “Wat is er met hem gebeurd? “Alli moet het opnieuw doen met een bijrol bij Tottenham. Zijn laatste teleurstellende optreden in de Conference League nederlaag tegen Vitesse geeft weinig hoop op een terugkeer naar zijn beste vorm.”



De Daily Mail trekt de vergelijking met de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. “Voor Spurs diende de nederlaag tegen Vitesse als een vernietigende herinnering aan hoe ver ze zijn gedaald sinds hun laatste reis naar Nederland. Nuno's opstelling zei genoeg. Tweeënhalf jaar na de memorabele overwinning van Tottenham in de halve finale van de Champions League tegen Ajax, reisde Lucas Moura niet eens mee uit Londen.” Na de verliespartij in Arnhem staat Tottenham derde in Groep G met vier punten uit drie duels. Stade Rennes gaat aan kop met zeven punten, gevolgd door Vitesse met zes punten.

Ook de BBC zag de nummer vijf van de Premier League ten onder gaan in Arnhem: “Tottenham betaalt de prijs voor het feit dat zij de sterspelers thuis hebben gelaten. Vitesse boekt een verdiende overwinning. Door een volley van Maximilian Wittek vervliegt de hoop van Tottenham om comfortabel en probleemloos door te stoten naar de volgende ronde. Er stond een compleet ander elftal op het veld dan de ploeg die Newcastle United zondag nog versloeg. Het ontbrak dit team aan ritme, met een belabberd optreden als gevolg. De nummer vier van de Eredivisie van vorig seizoen creëerde de betere kansen.”