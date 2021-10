Union Berlin wil gesprek met UEFA en Feyenoord na ongeregeldheden

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 10:03 • Yanick Vos • Laatste update: 10:08

1. FC Union Berlin wil met Feyenoord en de UEFA in gesprek over de ongeregeldheden rond de confrontatie in de Conference League. Nadat de clubleiding woensdagavond werd aangevallen op een Rotterdams terras stond de ontmoeting al op scherp en vlak voor de wedstrijd waren er nieuwe incidenten.

Voorafgaand aan de wedstrijd arresteerde de politie zo’n zestig Union Berlin-supporters die uit zouden zijn geweest op rellen. Veel Duitse fans kregen bovendien geen toegang tot De Kuip, zo bericht de NOS. Zij maakten hierdoor voor niets de reis vanuit Berlijn naar Rotterdam. “In onze ogen mag het niet zo zijn dat honderden fans van ons met tickets voor rust nog niet in het stadion zaten", aldus woordvoerder Christian Arbeit. "Ook heb ik beelden gezien van fans van ons die het slachtoffer zijn geworden van hard ingrijpen van de politie. Dit is onaanvaardbaar voor ons.”

Zo’n 2500 supporters waren Union Berlin achterna gereisd richting Rotterdam. Om confrontaties met de Feyenoord-aanhang te voorkomen, werd in het uitgaansgebied Oude Haven een gebied ingericht voor de bezoekende fans. Zij werden door de politie naar De Kuip begeleid en onderweg kwam het tot een confrontatie met de Mobiele Eenheid. " We zullen moeten bekijken hoe dit op Europees niveau heeft kunnen gebeuren”, aldus Arbeit.

Omdat de wandeltocht vanaf de Oude Haven naar De Kuip lang duurde, moest een deel van de Union Berlin-aanhang tijdens de wedstrijd voor het stadion wachten om binnen te komen. Tijdens het wachten werd door supporters vuurwerk afgestoken. Hier schrok een politiepaard van, waardoor het paard en de agent allebei vielen en lichtgewond raakten. Op 4 november nemen Feyenoord en Union Berlin het in Berlijn opnieuw tegen elkaar op.