Perez: ‘Dat is toch niet tegen Ajax aan? We hebben het toch over PSV?’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 08:49 • Yanick Vos • Laatste update: 10:40

Kenneth Perez vindt dat PSV-trainer Roger Schmidt zichzelf te positief opstelde na de 1-2 nederlaag van donderdagavond in de Europa League tegen AS Monaco. De coach vond dat zijn ploeg met name na rust ‘fantastisch’ speelde. Perez vraagt zich af hoe de club uit Eindhoven zichzelf ziet als ‘een heel trots gevoel’ overheerst na een nederlaag ‘tegen de nummer tien van Frankrijk’.

“Het is een teleurstellend resultaat, zeker omdat we in de tweede helft een fantastische wedstrijd speelden”, zei Schmidt tegen ESPN. “We toonden veel geduld en kwaliteit. Tactisch waren we top. We hebben er alles aan gedaan om te winnen. Uiteindelijk moeten we accepteren dat Monaco een keer in onze zestien komt en scoort. Op dit moment doet het pijn, maar we kunnen de wedstrijd ook zien als een mooie stap in onze ontwikkeling. We hebben in een Europees duel wéér aangetoond dat we geloven in onszelf en tactisch het verschil kunnen maken. Dus we kunnen veel goede dingen meenemen uit deze wedstrijd.”

Perez vindt het verhaal van Schmidt te positief. “Waar schalen wij PSV in dan? Waar schalen ze zichzelf in?”, vroeg hij zich af in het programma Studio Europa. “We hebben het er vaak over: dicht tegen Ajax aan. Maar er is bijna euforie bij PSV als ze met 2-2 gelijkspelen tegen Real Sociedad. Er is bijna euforie, een heel trots gevoel, als je met 1-2 verliest van de nummer tien van Frankrijk in de Europa League. Dat is toch niet tegen Ajax aan? Wij hebben het toch over PSV? Ik vind dit zeer positief neergezet van de trainer, zo van: we hebben het geweldig gedaan. Ze hebben met 1-2 verloren van de nummer tien van Frankrijk.”

Presentator Jan Joost van Gangelen merkte op dat PSV aan het begin van dit seizoen heel dicht bij kwalificatie van de Champions League was. Tegen Benfica ging het ‘op het nippertje’ mis. “Maar álles is net op het nippertje”, aldus Perez. “Dat was natuurlijk wel verschrikkelijk jammer, tegen Benfica. Ook financieel, want al het geld dat ze er alsnog inpompen qua salarissen, dat komt natuurlijk heel lekker terug als je Champions League speelt, in de Europa League is dat wat lastiger.”

Aanstaande zondag wacht voor PSV de uitwedstrijd tegen Ajax. Of de Eindhovenaren er een spannende wedstrijd van kunnen maken? “Dat hangt ook weer af of Madueke fit is, wat ik sterk betwijfel”, zei Perez. Madueke viel donderdag uit met een hamstringblessure. Schmidt sprak al de verwachting uit dat de buitenspeler niet op tijd fit is voor zondag. “Het belangrijkste wapen wat PSV had in die wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal , dat was Madueke”, vulde Pierre van Hooijdonk aan. Hij refereert aan het duel aan het begin van dit seizoen dat PSV met 0-4 won van Ajax. Madueke scoorde toen twee keer.

“Een tegenstander als Ajax, dat ligt PSV wel heel erg goed”, vervolgde Perez. “Want die willen wel voetballen. Als zij net niet het fijne hebben, dan kan je in de omschakeling wel wat doen. Alleen Ajax in deze vorm na wat ze dinsdag (4-0 zege op Borussia Dortmund, red.) hebben laten zien… Wat ik vooral heel goed vond van Ajax was het temporiseren, de wedstrijd lezen de hele tijd. Zo van: nu wel en nu even niet. Het probleem van Ajax was dat ze altijd gingen aanvallen. Dat was dinsdag heel erg goed.”