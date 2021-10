Boadu kijkt terug op pijnlijke avond bij Jong Oranje: ‘Niet alles is waar’

Vrijdag, 22 oktober 2021 om 07:55 • Yanick Vos

Uitgerekend tegen PSV maakte Myron Boadu donderdagavond zijn eerste doelpunt in dienst van AS Monaco. Op bezoek in Eindhoven opende de spits van de club uit de Ligue 1 de score. Na afloop van de 1-2 overwinning in de Europa League verscheen hij met een grote lach voor de camera van ESPN. Behalve over het duel met PSV sprak de spits ook over zijn reserverol bij Jong Oranje.

De wedstrijd was ruim een kwartier oud toen Boadu de diepte werd ingestuurd. Hij ontkwam aan zijn tegenstander Armando Obispo en prikte de 0-1 achter Joël Drommel. “Ik scoor altijd in de toppers denk ik”, aldus Boadu, die als spits van AZ de afgelopen twee seizoenen zeven keer scoorde in wedstrijden tegen de traditionele top drie. “PSV is een heel goede tegenstander, maar ik heb nu al drie keer tegen ze gescoord volgens mij. Ik ben gewoon blij dat ik vandaag gescoord heb, dat het tegen PSV is, is gewoon toevallig.”

Boadu liet in het vervolg van de wedstrijd nog twee grote kansen liggen. Monaco-trainer Niko Kovac vindt het belangrijker dat de aankoop van zeventien miljoen euro in scoringspositie kwam. “De manier waarop hij dat deed is de reden dat we hem naar Monaco hebben gehaald. Het gaat met hem de goede kant op. Het is logisch dat je tijd nodig hebt om een nieuwe club en een nieuw land te wennen. Bij AS Monaco krijgt hij die tijd”, zo werd de coach na afloop geciteerd door De Telegraaf.

Boadu heeft het moeilijk bij zijn nieuwe club. Hij is niet zeker van een vaste basisplaats en tekende donderdag pas voor zijn eerste doelpunt namens Monaco. De afgelopen interlandperiode raakte hij ook zijn basisplaats bij Jong Oranje kwijt. Trainer Erwin van de Looi hield hem zelfs negentig minuten op de bank tegen Jong Wales vanwege een gebrek aan inzet. “Ik lees niet alle kritiek die ik krijg, maar dat van Jong Oranje kwam natuurlijk wel door”, aldus Boadu. “Dat is niet leuk om te horen natuurlijk, niet alles is waar, maar ik probeer het van me af te laten glijden en te focussen op voetbal.”